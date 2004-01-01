«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева в прошлом году увеличил производство зерна на 30%, собрав 887,3 тыс. т против 682,5 тыс. т в 2015-м, следует из годового отчета агрохолдинга. При этом средняя урожайность зерновых уменьшилась с 60,3 ц/га до 57,2 ц/га. Также выросло производство подсолнечника — с 63,8 тыс. т до 67,8 тыс. т и сахарной свеклы, сбор которой превысил 1 млн т, тогда как годом ранее было накопано около 800 тыс. т. А вот урожай сои оказался немного ниже — хозяйства холдинга собрали 16,8 тыс. т, что на 0,8 тыс. т меньше, чем было в 2015-м. Согласно составленному в апреле рейтингу BEFL, среди крупнейших владельцев российских сельхозземель «Агрокомплекс» находится на четвертом месте, за год его земельный банк вырос на 184 тыс. га до 640 тыс. га.



Также в течение прошлого года «Агрокомплекс» расширил стадо КРС — с 65,5 тыс. до почти 72,8 тыс. животных. Это позволило повысить надои молока со 134,8 тыс. т до 141 тыс. т, по этому показателю компания является второй в стране, уступая холдингу «ЭкоНива» (148 тыс. т). Молокозаводы «Агрокомплекса» в прошлом году переработали более 113 тыс. т молока — на 14 тыс. т больше, чем в 2015 году.



Производство говядины в компании за прошлый год возросло с 10,1 тыс. т до 11,7 тыс. т. Поголовье свиней стало больше на 18,5 тыс. и достигло 65 тыс., объем выпуска свинины составил 14,7 тыс. т (+3,2 тыс. т). При этом результаты, очевидно, могли бы быть выше, однако в прошлом году на входящем в холдинг комплексе «Кубанский бекон» была обнаружена АЧС — на трех площадках в сумме было уничтожено около 52 тыс. свиней. Птицефабрики холдинга тоже заметно улучшили показатели, произведя 397,4 млн яиц, что на 146,7 млн больше, чем годом ранее, и около 102 тыс. т мяса бройлера в живом весе. В этом сегменте прирост составил 4,7 тыс. т.



Часть произведенного мяса в прошлом году была переработана на мясокомбинатах «Агрокомплекса», которые выпустили 17,8 тыс. т колбасных изделий и 9,1 тыс. т полуфабрикатов. При этом если в первой категории прирост по сравнению с 2015-м был незначительным (0,2 тыс. т), то во второй — в 2,5 раза.



Комбикормовый завод «Агрокомплекса» в прошлом году выпустил 444,6 тыс. т комбикормов — это немного меньше, чем ранее оценивал «Агроинвестор» при составлении рейтинга крупнейших производителей кормов. Тогда компания не предоставила данные, а эксперты посчитали, что она вышла на заявляемый ранее плановый объем в 450 тыс. т. Корректировка показателя в сторону снижения не повлияет на позицию агрохолдинга в топ-20 — он занимает 13-е место.



Производство муки в «Агрокомплексе» в прошлом году осталось примерно на уровне 2015-го — 28,5 тыс. т, а вот выпуск хлеба и хлебобулочных изделий возрос на 0,5 тыс. т до 3,6 тыс. т. Также заметно выросло производство крупы — с 773 т до 851 т. По кондитерским изделиям произошло снижение на 7 т до 325 т.



Собственная розничная сеть холдинга за год увеличилась на 23 торговые точки до 623 В Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае. Как ранее на этой неделе писал «Агроинвестор», недавно компания взял в аренду склад для хранения продовольственной продукции в складском комплексе Springs Park, расположенном в Раменском районе Московской области. Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина рассказал, что холдинг изучает возможность вывода своей продукции на рынок Москвы, однако сроки и ассортимент еще уточняются, поскольку пока компания изучает рынок.



Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году увеличилась на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб. «Коэффициенты, характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость, независимость находятся в пределах нормы», — говорится в годовом отчете компании. Чистая прибыль была направлена на приобретение сельскохозяйственной техники, автотранспорта, оборудования, на реконструкцию и модернизацию действующих производств для дальнейшего развития и увеличения эффективности бизнеса, следует из документа.

