«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил производство мраморной говядины под брендом Labinsk Beef. Как говорится в сообщении холдинга, продукт был представлен на международном фестивале Gastreet, проходившем в Сочи 16−19 мая.



Мраморная говядина производится из мяса бычков абердин-ангусской породы в Лабинском районе Краснодарского края, где животные в течение шести месяцев пасутся на открытых пастбищах. «Сейчас в стаде уже более 8 тыс. голов, что позволяет компании работать не только на региональном, но и на федеральном уровне», — отмечается в сообщении. Продукция, которую компания считает «достойной альтернативой на рынке мраморной говядины», реализуется в сегменте HoReCa, а также в магазинах «Агрокомплекса».



Как уточнила «Агроинвестору» представитель компании, сейчас проект находится на стартовом этапе, данные о планируемых производственных показателях пока не раскрываются. «Статистика по месячной отгрузке мяса только формируется, ее можно будет оценивать примерно через три-четыре месяца», — добавила она.



«Несмотря на некоторое снижение потребления говядины в стране, спрос на мясо специализированного мясного КРС стабильный», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. По его словам, на долю специализированного КРС мясных пород в России пока приходится менее 16% от всего производства говядины, однако эта доля увеличивается. «Если в мире на одну молочную корову приходится четыре-пять мясных, то у нас на одну мясную приходится семь молочных. И в то время, как в России по молочному направлению наблюдается некоторое снижение стада, по мясному, напротив, идет стабильный рост», — добавил он.



По данным Минсельхоза, производство мяса КРС в 2016 году во всех хозяйствах снизилось на 1,6% до 2,83 млн т, из которых 437 тыс. т пришлось на специализированный мясной и помесный скот. Таким образом, его доля в структуре производства КРС по итогам прошлого года составила 15,4% против 2% в 2008 году. В 2009—2016 годах введено 429 новых объектов и модернизировано 196 объектов мясного скотоводства, в том числе 73 новых и модернизированных объектов в 2016 году, говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы за прошлый год. Поголовье мясного и помесного скота во всех хозяйствах в 2016 году составило 3,47 млн, что на 0,22 млн больше уровня 2015-го, в том числе 2,61 млн животных было в сельхозорганизациях и КФХ. Наибольшее увеличение поголовья специализированного мясного и помесного скота отмечено в Брянской области (на 33,2 тыс. или на 12%), Калужской (на 10,2 тыс. или на 35,1%), Смоленской (на 9,2 тыс. или в 2,3 раза) и Орловской (на 8,6 тыс. или на 15,8%), что связано с реализацией инвестпроектов «Мираторга».



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (12-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством. Согласно составленному в апреле рейтингу BEFL, среди крупнейших владельцев российских сельхозземель «Агрокомплекс» находится на четвертом месте, за год его земельный банк вырос на 184 тыс. га до 640 тыс. га. Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году увеличилась на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.

