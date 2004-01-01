За четыре месяца 2017 года производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах составило 4,3 млн т (здесь и далее — в живом весе), что на 3,2% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Минсельхоз. Производство свиней, по оценке министерства, увеличилось на 5,4% до 1,37 млн т, птицы — на 3,6% до 2,1 млн т. Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 14,1 млрд штук, что на 2,2% больше соответствующего периода 2016 года.



В то же время производство крупного рогатого скота на убой уменьшилось на 1%, овец и коз — на 0,9%. На 1 мая стадо КРС во всех хозяйствах составило 19,5 млн, что на 1,5% меньше прошлогоднего показателя, в том числе коров — 8,3 млн (падение на 1,4%). Поголовье свиней выросло на 1,2% до 23,2 млн, овец и коз — на 0,9% до 27,1 млн, птицы в сельхозорганизациях — на 3,2% до 455,4 млн.



В течение 2016 года производство скота и птицы во всех хозяйствах увеличилось на 3,4% до 13,94 млн т, в том числе в сельхозорганизациях рост составил 5,8%, в КФХ — 2,7%, а в хозяйствах населения выпуск снизился на 3%. Положительную динамику обеспечило свиноводство, прирост в котором составил 9,4% до 4,35 млн т, причем в сельхозорганизациях динамика была еще выше — 12,9%. По оценке Национального союза свиноводов, по итогам 2017 года рост сохранится и может составить не более 5%. «Продолжает реализовываться достаточно много крупных проектов — в общей сложности проекты с объемом инвестиций около 200 млрд руб. сейчас реализуются в той или иной степени. С учетом их запуска, до 2020 года промышленное свиноводство вырастет еще почти на 20%", — ранее говорил «Агроинвестору» глава союза Юрий Ковалев.



В птицеводстве в 2016 году производство увеличилось на 2,1% до 6,16 млн т в живом весе, почти 92% из общего объема пришлось на сельхозорганизации. Однако в 2017 году темпы роста будут меньше и могут находиться «в пределах статистической погрешности», не исключали ранее эксперты.



Производство мяса КРС в 2016 году во всех хозяйствах снизилось на 1,6% до 2,83 млн т, а за последние три года сокращение составило 2,7%, несмотря на введение 429 новых и 196 модернизированных объектов мясного скотоводства, следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Стадо КРС также за последние годы неуклонно сокращается: в 2016 году оно составило 18,69 млн, что на 1,6% ниже уровня 2015 года и на 4,5% — показателя 2013-го. Причем сокращение наблюдалось как в хозяйствах населения (на 3,4% в течение 2016 года), так и в сельхозорганизациях (на 1,2%), несмотря на то, что на подпрограмму по развитию мясного скотоводства в прошлом году было выделено 8,97 млрд руб., говорится в докладе.



Однако об итогах 2017 года говорить еще рано, несмотря на снижение поголовья КРС в январе-апреле, полагает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Сейчас только начало года, отелы еще не все прошли, особенно в молочном животноводстве. Поэтому говорить, сократилось стадо КРС или нет, пока преждевременно. Тенденции можно будет оценить в лучшем случае в сентябре-октябре», — сказал Костюк «Агроинвестору». Кроме того, он напомнил, что в России есть стада молочного и мясного направлений. «И если по молочному наблюдается снижение, то по мясному, напротив, идет стабильный рост. И хотя на мясное скотоводство пока приходится только 16% всей производимой в стране говядины, его доля увеличивается», — отметил он.



Ранее директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов заявлял, что 2017 год должен стать годом стабилизации как по поголовью КРС, так и по производству говядины и молока. «В 2017 году у нас есть целый ряд мер, в том числе поддержка по понесенным затратам, сохранение финансирования на 1 кг молока, коротким и инвесткредитам, и, конечно же, новая форма финансирования — льготное кредитование под 5%. Это позволит нам стабилизировать ситуацию как по поголовью, так и по производству молока и говядины в 2017 году. И в 2018—2020 годах, как и предполагают индикаторы госпрограммы, должен произойти заметный прорыв как по качественным, как и по количественным показателям», — говорил «Агроинвестору» Амерханов в апреле на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017. Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, к 2020 году стадо КРС мясных пород и помесного скота должно вырасти на 35% к уровню 2013-го и достичь 2,95 млн, а производство скота и птицы на убой увеличиться до 14,45 млн т.

