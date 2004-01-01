Говорить о том, что свиноводческая отрасль вступила в период стагнации, пока преждевременно. Такое мнение выразил глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на V отраслевой бизнес-конференции «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства», организованной «Агроинвестором». «В прошлом году прирост по свинине составил почти 10%, и 13% — в промышленном свиноводстве. В абсолютных значениях — это 300 тыс. т в убойном весе. Это самый большой прирост за всю историю при уже высокой базе», — напомнил Ковалев. В первом квартале 2017 года выпуск увеличился еще примерно на 7%.



До 2020 года прирост в промышленном свиноводстве составит еще 20%. «Продолжается ускоренный рост именно современных промышленных предприятий — сейчас в общей сложности у нас реализуется десятью компаниями проекты примерно на 1 млн т в живом весе и на почти 200 млрд руб. инвестиций», — указал Ковалев. А во всех хозяйствах прирост к 2020 году составит 15%, уверен он. «Производство снизится прежде всего в ЛПХ, а также на предприятиях так называемого старого технологического уклада, то есть тех, которые либо не модернизировались, либо недостаточно модернизировались. Произойдет это в следствие того, что идет планомерное снижение оптовых цен — в 2016 году у нас уже произошло снижение оптовых цен примерно на 10% по сравнению с 2015-м, и эта же тенденция будет продолжена в среднесрочной перспективе. То есть идет рост производства, но одновременно уменьшаются среднегодовые оптовые цены», — рассказал глава союза «Агроинвестору».



Как отметил Ковалев, из-за снижения оптовых цен сокращается доходность, тем не менее, высокопродуктивные предприятия остаются в зоне положительной рентабельности, достаточной для расширенного воспроизводства. «А в связи с тем, что оптовые цены в 2016 году начали снижаться и в среднесрочной перспективе эта тенденция продолжится, это будет способствовать увеличению потребления. В 2016 году, когда по всем другим мясным позициям, таким как говядина и птица, потребление не увеличилось или сократилось, потребление свинины выросло почти на 7%. В первом квартале 2017 года этот тренд сохраняется, продемонстрирован рост на 6%. Свинина на сегодня — главный драйвер увеличения потребления мяса», — сказал Ковалев.



У рынка свинины есть еще два-три года, когда производство продолжит расти перед тем, как будет достигнуто насыщение, полагает руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. «Потребление мяса птицы уже стагнирует, возможно, выход из кризиса добавит какой-то объем, но незначительный. Мы также насыщаемся по свинине, но здесь у нас еще есть зазор, наверное, в два-три года, и постепенно мы смещаемся в зону прироста 5−6%", — прокомментировал Дальнов.



Поэтому, признают эксперты, фактически единственной возможностью для дальнейшего значительного развития свиноводства является открытие экспортных рынков. «Стартовые позиции пока неплохие: несмотря на то, что основные внешние рынки — прежде всего, азиатские — для нас или закрыты по ветеринарным причинам, или полуоткрыты, тем не менее, темпы роста вывоза продукции свиноводства за прошлый год были почти в 2,7 раза выше по сравнению с 2015 годом. В прошлом году мы продали 52 тыс. т свинины и продукции из свинины. В первом квартале эти тенденции продолжились, и я надеюсь, что по результатам года будет экспортировано 70−80 тыс. т, до 100 тыс. т», — оценил Ковалев.



Однако в целом перспективы экспорта российской мясной продукции пока остаются туманными из-за достаточно высоких цен на внутреннем рынке, отмечает Дальнов. «Основной экспорт мяса у нас сосредоточен в ближнем зарубежье, а в дальнее зарубежье мы отправляем части, которые в общем-то не должны учитываться в балансе (например, куриные лапы). Поэтому сейчас увеличивать производство с расчетом на то, что у нас будет развиваться экспорт, довольно рискованно», — полагает представитель «Черкизово».



По данным Росстата, в течение 2016 года поголовье свиней в хозяйствах всех категорий выросло на 2,4% до 22 млн, в том числе в сельхозорганизациях число животных увеличилось на 4,4%. С 2005 по 2016 год общее производство свинины выросло в 2,2 раза, прибавив 1,87 млн т, а индустриальное производство — в 6,6 раза (+2,36 млн т). По оценке Национального союза свиноводов, Россия сейчас находится на пятом месте в мире с показателем производства в 3,4 млн т. Импорт свинины в прошлом году составил 259 тыс. т, экспорт — 52,7 тыс. т, более половины объема вывоза — 32,5 тыс. т — пришлось на свиные субпродукты. Общий экспорт животноводческой продукции в прошлом году, по оценке Минсельхоза, вырос на 20% до $620 млн. В соответствии с приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК», поставки мяса за рубеж к 2025 году должны увеличиться до $1,75 млрд.

