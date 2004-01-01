«Русагро», один из крупнейших в стране производителей свинины и сахара, решила расширить проект строительства новых свинокомплексов в Тамбовской области, одобренный в ноябре 2016 года, говорится в сообщении компании. Производственные мощности увеличатся с 53 тыс. т до 85 тыс. т в живом весе в год, производительность комбикормового завода — до 740 тыс. т в год. Капитальные затраты составят 12 млрд руб., что на 54% больше первоначально утвержденного бюджета. Начало строительства намечено на весну этого года. Первые 46 тыс. т товарной продукции планируется выпустить в 2019 году, выход на проектную мощность намечен на 2021-й. Изначально холдинг планировал построить три комплекса в Тамбовской области недалеко от своих действующих площадок. Предполагалось, что в 2019 году они выйдут на полную мощность в 40−45 тыс. т свинины в живом весе. Проект был одобрен Комиссией Минсельхоза, его стоимость оценивалась в 7,5 млрд руб.



«Новые стратегические предположения сделали расширение проекта окупаемым, — пояснил «Агроинвестору» гендиректор «Русагро» Максим Басов. — Руководство Тамбовской области согласилось построить инфраструктуру за свой счет и оказать дополнительную поддержку. Мы расширили бы производство и еще, но уперлись в мощности убойного завода. Если найдем способ окупаемого увеличения его производительности, то будем строить дальше». Также сейчас «Русагро» реализует свиноводческий проект в Приморье. Комплекс мощностью 112 тыс. т свинины в живом весе в год планируется запустить в 2018 году, он станет крупнейшим в регионе. В целом к 2021 году холдинг рассчитывает выйти на 350 тыс. т свинины в живом весе, если до тех пор не решит расти дальше, уточнил Басов. При этом расширение свиноводческого проекта не подразумевает отказа от других, добавил топ-менеджер.



По мнению аналитика «Финам» Тимура Нигматуллина, компания приняла в целом верное инвестиционное решение. Так, на фоне ужесточения требований регулирующих органов в связи с АЧС и прочими факторами, а также давления на маржу производителей со стороны слабого спроса, с рынка массово уходят мелкие производители, в том числе ЛПХ, прокомментировал он «Агроинвестору». «Таким образом, у крупных производителей, имеющих возможность экономить на издержках за счет вертикальной интеграции и большого масштаба детальности, появилась возможность занять освобождающуюся долю рынка, — полагает он. — Если в прошлом году цены производителей на свинину в живом весе стагнировали, то за первые месяцы 2017 года выросли на 5%, что выше инфляции».



Несмотря на снижение потребительского спроса, в целом потребление свинины внутри страны остается стабильным, и можно прогнозировать рост спроса или хотя бы его сохранение на прежнем уровне, предполагает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Средняя розничная цена на это мясо сейчас на 3,7% ниже, чем в докризисный период и составляет 352 руб./кг, что достаточно комфортно для потребителя», — поясняет он. Кроме того, сейчас активно обсуждается вопрос экспорта свинины, среди приоритетных направлений — Китай, Азия, страны Африки и Восточная Европа. «Учитывая, что Тамбовская область входит в тройку крупнейших регионов страны по производству свинины, можно предполагать, что рост инвестиций «Русагро» в свиноводство связан именно с желанием создать условия для выхода на внешние рынки, — рассуждает Яковенко. — Общий потенциал экспорта свинины ее производители оценивают на уровне $5 млрд, «Русагро» вряд ли бы стала вкладывать такие существенные средства в проект, если бы не видела перспектив в этой отрасли».



В 2016 году «Русагро» произвела 194,3 тыс. т свинины в живом весе, практически на уровне 2015-го (195,2 тыс. т), заняв второе место в рейтинге крупнейших промышленных свиноводческих компаний, составляемом Национальным союзом свиноводов. Выручка мясного сегмента компании составила 17,9 млрд руб. против 18,1 млрд руб. годом ранее. Маржа сектора по EBITDA упала с 42% до 22%, несмотря на то, что свинина в полутушах подорожала со 114,2 руб./кг до 124,1 руб./кг. Снизился и объем продаж — как в натуральном выражении (со 176 тыс. т до 162 тыс. т), так и в финансовом (с 18,1 млрд руб. до 17,85 млрд руб.). Это отчасти связано с изменениями в структуре продукции: в середине 2015 года группа запустила бойню и постепенно стала уходить от реализации живка. Кроме того, повышение цен на зерно урожая 2015 года привело к росту цен на корма и увеличению себестоимости мяса. Также «Русагро» недополучила 575 млн руб. госсубсидий, что тоже негативно повлияло на показатели сектора, сообщала компания ранее. Свинокомплексы холдинга работают в Белгородской и Тамбовской областях.



В 2016 году все хозяйства России произвели 4,3 млн т свинины в живом весе — на 9,4% больше, чем в 2015-м. В сельхозорганизациях прирост составил 12,9% почти до 3,5 млн т. Объем производства в Белгородской области достиг 787,4 тыс. т, по этому показателю она лидирует не только в Центральном федеральном округе, но и в целом по стране. Все хозяйства Тамбовской области произвели 201,1 тыс. т свинины, это третий результат в стране. Второй стала Курская область с 288,6 тыс. т. По итогам января-февраля 2017 года сельхозорганизации увеличили производство свиней на убой на 7,5% до 554,2 тыс. т в живом весе.

