Чистая прибыль «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в 2016 году снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб., следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании. В 2015 году чистая прибыль достигла 6,65 млрд руб. В то же время по итогам прошлого года выручка выросла на 15,7% до 44,76 млрд руб. (в 2015-м — 38,68 млрд руб.). В том числе выручка от продажи сельхозпродукции и продуктов ее переработки увеличилась на 22% до 34,07 млрд руб.



Внеоборотные активы компании выросли более чем вдвое до 71,39 млрд руб., оборотные — уменьшились на 23% до 28,03 млрд руб. Долгосрочные обязательства к 31 декабря 2016 года оценены в 54,64 млрд руб., что почти вдвое больше, чем годом ранее (27,38 млрд руб.). Краткосрочные обязательства изменились незначительно и составили 15,08 млрд руб. против 14,69 млрд руб. годом ранее.



В «Агрокомплексе» комментировать финансовые показатели за прошлый год отказались. «Никаких комментариев мы не даем», — сказала «Агроинвестору» представитель компании.



Снижение чистой прибыли «Агрокомплекса» вызвано, в основном, увеличением процентных выплат до 7,1 млрд руб. с 4 млрд руб. в 2015 году, предположил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «При этом объем полученных долгосрочных кредитов вырос. И, по моему мнению, это теоретически способно стать позитивным фактором. «Агрокомплекс» сумел привлечь средства, которые можно использовать для дальнейшего развития и увеличения земельных активов. При этом он остался прибыльным», — прокомментировал Лукашов «Агроинвестору».



Ранее о снижении чистой прибыли в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. отчиталась группа «Русагро», а «Черкизово» по итогам прошлого года сократила выручку втрое, с 6 млрд руб. до 1,9 млрд руб. «Черкизово» также набрала долгосрочных кредитов. Можно сказать, что это является общим трендом в отрасли — аграрии стремятся развиваться», — добавил Лукашов.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (12-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой и продажей продукции через сеть из 600 фирменных магазинов «Натуральные продукты Кубани». По данным BEFL, к апрелю 2016 года земельный банк «Агрокомплекса» составлял 456 тыс. га, за год увеличившись вдвое. В течение 2016 года компания сделала еще ряд приобретений, в том числе купила рисовые активы «Разгуляя» (около 33 тыс. га), а также присоединила Parus Agro Group, в активе которой 102 тыс. га на Кубани, в Адыгее и Ставрополье. Согласно данным kartoteka.ru, «Агрокомплекс» стал 100% владельцем Parus Agro Group с середины января 2017 года. С учетом приобретений земельный банк «Агрокомплекса» может превысить 600 тыс. га, что позволит компании выйти на второе место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. Кроме того, в начале 2016 года структуры холдинга приобрели ростовский свиноводческий комплекс «Русская свинина», в августе — птицефабрику «Акашевская» (Марий Эл). А в конце декабря 2016 года ФАС удовлетворила ходатайство о покупке структурами «Агрокомплекса» 74% доли в «Тамбовской сахарной компании», строящей Мордовский сахарный завод стоимостью 10 млрд руб.

