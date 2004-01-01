Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок рассмотрения ходатайства «Агрокомплекса» им. Н. И.Ткачева о покупке 100% агропромышленного комплекса Parus Agro group, свидетельствуют материалы ФАС. Parus Agro была основана в 2009 году учредителем холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционером Qiwi Андреем Муравьевым, занимается животноводством, растениеводством и садоводством. Земельный банк компании в Краснодарском крае, Адыгее и Ставрополье составляет 102 тыс. га. Таким образом, в случае совершения сделки земельный фонд «Агрокомплекса» имени Ткачева будет составлять около 558 тыс. га, а с учетом сделанных в этом году приобретений, в том числе покупки рисовых активов «Разгуляя», может превысить 600 тыс. га и выйти на второе место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев.

«Агрокомплекс» создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым — отцом нынешнего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг объединяет порядка 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продуктов и продажей через сеть из 600 фирменных магазинов «Натуральные продукты Кубани».



Семья Ткачевых

Как заявлял Александр Ткачев газете РБК в прошлом году,был создан им и поначалу являлся «небольшим предприятием, комбикормовым заводом». Изначально предприятие возглавлял сам Александр Ткачев, а отец был его заместителем. Однако уже в 1994 году, когда А. Ткачев стал депутатом краевого парламента, Н. Ткачев возглавил совет директоров холдинга. После смерти Ткачева-старшего в 2014 году председателем совета директоров был избран зять Александра Ткачева Роман Баталов.

По признанию Ткачева-младшего, «Агрокомплекс» принадлежит его родственникам. В начале января 2016-го глава Минсельхоза Александр Ткачев попросил правительство рассмотреть вопрос о возможном наличии в его работе конфликта интересов в связи с тем, что его семье принадлежит крупный сельскохозяйственный бизнес. Однако по итогам проверки было объявлено, что «при исполнении обязанностей по должности федерального министра конфликт интересов не был допущен».



Как говорится на сайте компании, акционерное общество закрытого типапоявилось в 1993 году путем объединения комбикормового завода, гендиректором которого был Ткачев-старший и на котором Ткачев-младший работал с 1983 года, и откормочной базы «Восход». В 1994 году в состав «Агрокомплекса» вошел Выселковский элеватор, хранение и переработка собственного зерна привели к открытию хлебобулочного цеха. В 1995 году к «Агрокомплексу» присоединены маслозавод «Бейсугский» и птицефабрика «Гражданская», что дало толчок для развития отрасли переработки и птицеводства. Мясокомбинат начал производить первую продукцию из сырья, выращенного на собственных предприятиях.

В 1999 году посевные площади значительно увеличились с вхождением в состав агрохолдинга предприятий «Родина», «Колос», «Дружба» и ряда других. В 2005 году в состав агрокомплекса входят птицефабрики «Славянская» и «Краснодарский бройлер». В 2010 году «Агрокомплекс» присоединил предприятие «Ордынское» Славянского района Краснодарского края и стал развивать новое для себя направление — рисоводство. В 2012 году компания приобретает местные предприятия им. И. И. Гармаша, «Чебургольское», «Россия», «Шкуринское».



Олимпиада-2014

Резкий рост инвестиционной активности «Агрокомплекса» произошел в последние два года, после сочинской Олимпиады в 2014 году, проведенной под руководством тогдашнего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. «Все изменилось после того, как Олимпиаду в Сочи на самом верху посчитали удачной и признали в этом немалую заслугу Ткачева, возглавлявшего край во время подготовки и проведения Игр, — рассказал «Ведомостям» анонимный владелец крупного агрохолдинга. — На Кубани заговорили, что Сочи-2014 открыли перед Ткачевым неограниченные возможности». Именно после Олимпиадыприступил к масштабной скупке сельхозпредприятий на кредиты, в результате чего компания стала одним из крупнейших в России производителем риса и молока и лидером по производству свинины и яиц в Краснодарском крае.

Так, в соответствии с данными рейтинга BEFL, к апрелю 2015 году «Агрокомплекс» удвоил земельный банк до 200 тыс. га, а к апрелю 2016 года площадь сельхозземель увеличилась еще в два раза, до 456 тыс. га. С этим показателем в апреле 2016 года «Агрокомплекс» занял в подготовленном BEFL рейтинге крупнейших российских землевладельцев 6-е место.

В 2015 году, когда губернатор Кубани Александр Ткачев был назначен главой Минсельхоза, под контроль «Агрокомплекса» перешли сельхозпредприятия ростовской группы Valinor Кирилла Подольского — «Валарс Агро», «Валинор-Менеджмент» и «Элком», земельный банк которых в сумме составил 150−160 тыс. га. В этом же году холдинг приобретает зерносовхоз «Кущевский» и ЗАО «Кущевское» — компании, подконтрольные структурам семьи Сергея Цапка, обвиненного в организации в 2010 года массового убийства в кубанской станице Кущевской. Среди других приобретений холдинга — пять молочных хозяйств компании «Вимм-билль-данн» (сделки были завершены в начале 2016 года), свинокомплекс «Кубанский бекон», крупнейшее адыгейское растениеводческое предприятие «Киево-Жураки Агропромышленный комплекс» и крупнейший птицеводческий комплекс Кубани «Краснодарская птицефабрика».

В 2016 году становится известно о покупке «Агрокомплексом» рисовых активов холдинга «Разгуляй» — около 33 тыс. га сельхозземель. Кроме того, ФАС одобрила приобретение еще двух рисовых хозяйств с общей площадью посевных территорий в 11 тыс. га, в результате чего «Агрокомплекс» стал вторым по величине владельцем рисовых угодий после АФГ «Националь». В начале 2016 года структуры Ткачева приобрели ростовский свиноводческий холдинг «Русская свинина», а в августе — птицефабрику «Акашевская» (Марий Эл), в результате чего по итогам 2016 года «Агрокомплекс» может если не войти в тройку ведущих бройлерных предприятий страны, то вплотную приблизиться к ней.

По данным kartoteka.ru, выручка «Агрокомплекса» в 2015 году составила 38,7 млрд руб. (в 2014-м — 26,5 млрд руб.), чистая прибыль — 6,6 млрд руб. (в 2014-м — 4,1 млрд руб.). К концу декабря прошлого года долгосрочные обязательства компании равнялись 27,4 млрд руб., краткосрочные — 14,7 млрд руб. По данным Forbes, выручка «Агрокомплекса» за 14 лет выросла в 33 раза.