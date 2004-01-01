Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство «ТамбовСахарИнвеста» о приобретении 74-процентной доли в уставном капитале «Тамбовской сахарной компании» (ТСК), строящей крупнейший в России сахарный завод проектной мощностью 12 тыс. т сахарной свеклы и 1,5 тыс. т сахара-сырца в сутки. Как сообщает ФАС, решение о покупке мажоритарного пакета принято ведомством 29 декабря 2016 года.

По данным kartoteka.ru, «ТамбовСахарИнвест» принадлежит Вадиму Антонову, гендиректору компании «Тихорецкагроинвест», которая, в свою очередь, на 100% принадлежит «Агрокомплексу» им. Н. И.Ткачева. Помимо «ТамбовСахарИнвеста» Антонов владеет 75-процентной долей в компании «Кубань-Круиз», а также 0,1% в «Павловском сахарном заводе» и агрофирме «Павловская плюс». Последние две компании также входят в структуру «Агрокомплекса», связанного с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

ТСК, свидетельствует kartoteka.ru, на 73,99% принадлежит ООО «Сахар Черноземья», еще 25,01% — у администрации Тамбовской области, 1% — у «РСХБ-Финанс». С 2008 года ТСК ведет строительство Мордовского сахарного завода, инвестиции в проект должны были составить более 10 млрд руб. Первоначально запуск завода, который должен стать крупнейшим в стране, планировался еще в 2013 году, однако позднее несколько раз откладывался. Год назад управление сельского хозяйства Тамбовской области сообщало, что строительство завода завершено на 80%, однако инвесторами ведется «работа по привлечению дополнительного финансирования для завершения строительства». В начале 2016-го в областной администрации говорили о планируемом вводе завода в эксплуатацию в 2017 году. Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин рассказал «Агроинвестору», что на проект уже потрачено около 8,5 млрд руб., по которым выплачены госсубсидии. А чтобы достроить завод, нужно еще 8−8,5 млрд руб. из-за отсутствия в первоначальном проекте складских мощностей и неправильно подобранного оборудования.

При этом будут ли мощности нового завода востребованы, неизвестно. Так, по данным союза, в ряде сахаропроизводящих регионов, в том числе и в Тамбовской области (а также в Краснодарском крае, Белгородской и Воронежской областях), уже сейчас наблюдается избыток перерабатывающих мощностей на 5−15%. «Для завода мощностью 12 тыс. т/сутки нужно минимум 1,5 млн т сахарной свеклы. При урожайности 40 т/га нужно засеять свеклой 37,5 тыс. га площадей. Будут ли фермеры в Тамбовской области больше сеять? Это большой вопрос», — сказал Бодин «Агроинвестору». Кроме того, по его словам, завод расположен близко к другим сахароперерабатывающим мощностям, в том числе Добринскому заводу в Липецкой области (входит в группу «Сюкден») и заводам «Русагро». «К тому же у нового завода будут высокие затраты на амортизацию, что неизбежно скажется на себестоимости продукции. Однако надеяться, что цены на сахар резко вырастут, не стоит», — сказал Бодин. По прогнозу ИКАР, в 2017 году посевные площади сахарной свеклы снизятся на 4−6%, максимальное снижение возможно на юге страны, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, масличные и другие культуры.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева сегодня управляет Выселковским заводом «Кристалл», а также Павловским и Тихорецким сахарными заводами. По данным «Сахар онлайн», мощность этих предприятий — 4 тыс. т, 4,3 тыс. т и 5,1 тыс. т сахарной свеклы в сутки соответственно.

К 9 января 2017 года в России произведено 5,75 млн т сахара из свеклы урожая этого сезона, что на 600 тыс. т больше, чем на аналогичную дату в 2016 году, сообщает Союзроссахар. Продолжают работать 25 сахарных завода против шести заводов в прошлом году и, учитывая объем заготовки сахарной свеклы, ряд заводов будут работать до середины февраля. Благодаря господдержке, начиная с 2011 года перерабатывающие мощности сахарных заводов увеличились на 11%, а к 2020 году планы реконструкции действующих заводов показывают увеличение мощностей еще на 18%, до 419 тыс. т/сутки. По мнению экспертов, дальнейший ввод в эксплуатацию перерабатывающих мощностей действующих сахарных заводов или строительство новых приведут к убыточности переработки сахарной свеклы и производства сахара, а в случае предоставления господдержки — ее неэффективному использованию.