«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева взял в аренду склад для хранения продовольственной продукции в складском комплексе Springs Park, расположенном в Раменском районе Московской области. Как сообщил «Агроинвестору» директор департамента складской недвижимости компании S. A. Ricci (занимается подбором и реализацией складских помещений) Дмитрий Герастовский, площади были арендованы пару месяцев назад. «Помещение совсем небольшое — до 1 тыс. кв. м и состоит из нескольких камер с разными температурными режимами», — уточнил он.



Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина рассказал «Агроинвестору», что холдинг изучает возможность вывода своей продукции на рынок Москвы, однако сроки возможного выхода и ассортимент комментировать отказался. «Планы компании еще не сформированы, идет изучение рынка. Как только продукция появится на прилавках, вы это увидите», — сказал Хворостина, отметив, что кроме столичного другие новые регионы пока не рассматриваются.



Cкладской комплекс Springs Park располагается в подмосковном поселке Родники в 18 км от МКАД. Как указано на его сайте, комплекс построен в 2010 году, общая площадь — 100 тыс. кв. м. Температурный режим хранения в сухих складах — от +16°C до +20°C, в морозильных камерах — от -18°C до -14°C.



Выход на рынки столичного региона абсолютно логичен, отмечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Агрокомплекс» является крупнейшим производителем молока и четвертым в России землевладельцем. Ему есть, что предложить жителям Москвы и Московской области. В столичном регионе проживает почти 20 млн человек или 13,5% населения нашей страны, его доля в российской розничной торговле составляет около 22%. Такое значительное количество потенциальных покупателей привлекает практически всех российских сельхозпроизводителей», — сказал Лукашов «Агроинвестору».



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева создан в 1993 году Николаем Ткачевым, отцом министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, мясным и молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством, садоводством. Продукция реализуется через сеть собственных магазинов, которая насчитывает более 600 торговых точек. Фирменные магазины в настоящее время располагаются на юге России — в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае, говорится на сайте «Агрокомплекса». Среди регионов присутствия также указана и Московская область, однако ни одной торговой точки в списке на текущий момент не значится.



В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года «Агрокомплекс» занял 12-е место с совокупным производством мяса в 126,6 тыс. т в убойном весе. Согласно составленному в апреле рейтингу BEFL, среди крупнейших владельцев российских сельхозземель холдинг находится на четвертом месте, за год его земельный банк вырос на 184 тыс. га до 640 тыс. га. Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году увеличилась на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.

