Основной владелец «Русской аквакультуры», брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев вместе с партнерами купил предприятие по переработке водорослей в Архангельской области, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к акционерам, и чиновника региональной администрации. Речь идет об Архангельском опытном водорослевом комбинате (АОВК), где в мае 2017 года был избран новый совет директоров комбината. В него вошли Воробьев, гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов и совладелец производителя шин «Кордиант» Вадим Гуринов, которые, по данным источника издания, являются основными бенефициарами АОВКа.



АОВК — единственное в России предприятие, специализирующееся на добыче и глубокой переработке морских водорослей. Комбинат ведет историю с 1918 года, когда в Архангельске был построен завод по производству йода из беломорских водорослей. Как говорится на сайте «Архангельские водоросли», сырье добывается в бассейне Белого моря из которых производится фармацевтическое сырье, альгиновая кислота и альгинаты, а также маннит, используемый в процессе консервирования крови, при проведении операций на сердце и при отеках головного мозга. На сайте правительства Архангельской области сообщается, что АОВК производит три основных вида продукции: агар, альгинат натрия и маннит для пищевой, кондитерской и фармацевтической промышленности. Объем добычи морских водорослей предприятия за 2016 год составил 1,19 тыс. т. В сентябре продукция АОВК была представлена вице-премьеру Аркадию Дворковичу на выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. Тогда руководитель предприятия Алексей Коротенков объявил вице-премьеру о планах по расширению линейки продукции, автоматизации производства на линии расфасовки, работе над брендбуком и открытии новых мест реализации. Сейчас точки продаж кроме Архангельской области открыты в Москве, Вологде, Великом Устюге.



Согласно данным kartoteka.ru, ранее АОВК был государственным унитарным предприятием, однако в 2005 году был преобразован в акционерное общество, уставный капитал — 30,7 млн руб. В kartoteka.ru указано, что владельцем 100% АОВК является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. В то же время на официальном сайте о проведении торгов Росимущества говорится, что 1 декабря 2016 года состоялся аукцион о продаже 100% АОВК, победителем было признано ООО «Аквакультура Баренц», заплатившее 160 млн руб. при начальной цене в 118 млн руб. Как говорилось в материалах, численность работников АОВК — 201 человек, в том числе 95 — сезонные работники на заготовке водорослей. В августе 2017 года, по данным kartoteka.ru, правопреемником «Аквакультуры Баренц» стало ООО «Русское море — аквакультура», входящее в структуру ПАО «Русская аквакультура». Выручка АОВК в 2016 году составила 142 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб.



Представитель «Русской аквакультуры» заявила, что АОВК не входит в структуру «Русской аквакультуры». «ПАО «Русская Аквакультура» не покупала Архангельский опытный водорослевый комбинат, обо всех крупных приобретениях компания сообщает на своем веб-сайте», — сказала она «Агроинвестору». В то же время Вадим Гуринов подтвердил «Ведомостям» свое участие в бизнесе по переработке водорослей, отметив, что у него более 40%. Соснов через своих представителей от комментариев отказался, а Воробьев заявил, что не является ни бенефициаром, ни собственником АОВКа.



«Русская аквакультура» (до февраля 2015 года — «Русское море») основана в 1997 году и является крупнейшим в стране производителем аквакультурной красной рыбы. Компания специализируется на выращивании атлантического лосося и радужной форели в Карелии и Мурманской области, имеет 29 участков в карельских озерах и акваториях Баренцева и Белого морей. В 2016 году объем реализованной продукции составил 5,3 тыс. т, в первом полугодии 2017-го производство товарной рыбы достигло 8,4 тыс. т. В первом полугодии выручка «Русской аквакультуры» выросла в 9,4 раза до 3,34 млрд руб., операционная EBITDA за январь-июнь достигла 1,48 млрд руб. против убытка 10,3 млн руб. годом ранее.

