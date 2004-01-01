Фото: vodorosli-online.ru
Брат губернатора Подмосковья купил предприятие по переработке водорослей
Стоимость Архангельского опытного водорослевого комбината составила 160 млн рублейЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, октябрь 2017
Основной владелец «Русской аквакультуры», брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев вместе с партнерами купил предприятие по переработке водорослей в Архангельской области, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к акционерам, и чиновника региональной администрации. Речь идет об Архангельском опытном водорослевом комбинате (АОВК), где в мае 2017 года был избран новый совет директоров комбината. В него вошли Воробьев, гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов и совладелец производителя шин «Кордиант» Вадим Гуринов, которые, по данным источника издания, являются основными бенефициарами АОВКа.
АОВК — единственное в России предприятие, специализирующееся на добыче и глубокой переработке морских водорослей. Комбинат ведет историю с 1918 года, когда в Архангельске был построен завод по производству йода из беломорских водорослей. Как говорится на сайте «Архангельские водоросли», сырье добывается в бассейне Белого моря из которых производится фармацевтическое сырье, альгиновая кислота и альгинаты, а также маннит, используемый в процессе консервирования крови, при проведении операций на сердце и при отеках головного мозга. На сайте правительства Архангельской области сообщается, что АОВК производит три основных вида продукции: агар, альгинат натрия и маннит для пищевой, кондитерской и фармацевтической промышленности. Объем добычи морских водорослей предприятия за 2016 год составил 1,19 тыс. т. В сентябре продукция АОВК была представлена вице-премьеру Аркадию Дворковичу на выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. Тогда руководитель предприятия Алексей Коротенков объявил вице-премьеру о планах по расширению линейки продукции, автоматизации производства на линии расфасовки, работе над брендбуком и открытии новых мест реализации. Сейчас точки продаж кроме Архангельской области открыты в Москве, Вологде, Великом Устюге.
Согласно данным kartoteka.ru, ранее АОВК был государственным унитарным предприятием, однако в 2005 году был преобразован в акционерное общество, уставный капитал — 30,7 млн руб. В kartoteka.ru указано, что владельцем 100% АОВК является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. В то же время на официальном сайте о проведении торгов Росимущества говорится, что 1 декабря 2016 года состоялся аукцион о продаже 100% АОВК, победителем было признано ООО «Аквакультура Баренц», заплатившее 160 млн руб. при начальной цене в 118 млн руб. Как говорилось в материалах, численность работников АОВК — 201 человек, в том числе 95 — сезонные работники на заготовке водорослей. В августе 2017 года, по данным kartoteka.ru, правопреемником «Аквакультуры Баренц» стало ООО «Русское море — аквакультура», входящее в структуру ПАО «Русская аквакультура». Выручка АОВК в 2016 году составила 142 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб.
Представитель «Русской аквакультуры» заявила, что АОВК не входит в структуру «Русской аквакультуры». «ПАО «Русская Аквакультура» не покупала Архангельский опытный водорослевый комбинат, обо всех крупных приобретениях компания сообщает на своем веб-сайте», — сказала она «Агроинвестору». В то же время Вадим Гуринов подтвердил «Ведомостям» свое участие в бизнесе по переработке водорослей, отметив, что у него более 40%. Соснов через своих представителей от комментариев отказался, а Воробьев заявил, что не является ни бенефициаром, ни собственником АОВКа.
«Русская аквакультура» (до февраля 2015 года — «Русское море») основана в 1997 году и является крупнейшим в стране производителем аквакультурной красной рыбы. Компания специализируется на выращивании атлантического лосося и радужной форели в Карелии и Мурманской области, имеет 29 участков в карельских озерах и акваториях Баренцева и Белого морей. В 2016 году объем реализованной продукции составил 5,3 тыс. т, в первом полугодии 2017-го производство товарной рыбы достигло 8,4 тыс. т. В первом полугодии выручка «Русской аквакультуры» выросла в 9,4 раза до 3,34 млрд руб., операционная EBITDA за январь-июнь достигла 1,48 млрд руб. против убытка 10,3 млн руб. годом ранее.