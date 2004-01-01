«Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурной красной рыбы, за первое полугодие увеличила выручку почти в 9,4 раза относительно аналогичного периода 2016-го до 3,34 млрд руб. Это больше, чем за весь прошлый год, по итогам которого показатель составил 2,47 млрд руб. Операционная EBITDA за январь-июнь достигла 1,48 млрд руб. против убытка 10,3 млн руб. годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 44%, тогда как год назад был убыток в 3%. Чистый долг сократился на 60% до 1,2 млрд руб., следует из неаудированной управленческой отчетности компании.



Производство товарной рыбы выросло более чем в семь раз по сравнению с первым полугодием 2016-го и достигло 8,4 тыс. т, при этом объем биомассы в воде по состоянию на 30 июня составил 3,3 тыс. т, что на 38% ниже показателя к аналогичной дате прошлого года.



Рост выручки стал возможен благодаря продолжению съема и реализации товарной продукции на фермах «Русской аквакультуры» в Мурманской области и сохранению высоких цен на готовую продукцию, следует из сообщения компании. По словам ее гендиректора Ильи Соснова, положительные операционные и финансовые результаты за первое полугодие доказывают правильность выбранного курса развития: фокуса на высокомаржинальном сегменте аквакультуры и увеличении операционной эффективности.







По мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, такой стремительный рост показателей реализации продукции и выручки в первом полугодии объясняется эффектом «низкой базы» и выбором времени продажи основных объемов рыбы в периоды сезонного пика цен. Согласно отчетности компании за прошлый год, в 2016-м цены реализации лосося выросли с 315,5 руб./кг до 500,9 руб./кг, форели — с 305,6 руб./кг до 369 руб./кг. В этом году рыба лососевых пород в России продолжила дорожать. По данным Росстата, средняя потребительская цена увеличилась с 601,7 руб./кг в декабре 2016-го до 625,3 руб./кг в июне 2017-го.



В предыдущие годы «Русская аквакультура» испытывала серьезные трудности и с выращиванием, и с продажей продукции, напоминает Коренев. Это было связано с болезнями рыбы (лососевая вошь и миксобактериоз), а также с тем, что в 2014 году был запрещен импорт рыбы из Норвегии, а значительные объемы реализации приходились на дистрибуторское подразделение «Русской аквакультуры» — «Русскую рыбную компанию». После продажи последней в августе прошлого года высвободились средства от активов, генерировавших отрицательный денежный поток, отмечает Коренев. Также позитивно сказались оптимизация бизнес-процессов в «Русской аквакультуре» и усиление контроля биологических рисков, добавляет он.



Во втором полугодии Коренев ожидает снижения показателей «Русской аквакультуры», поскольку сейчас объем биомассы в воде составляет 3,3 тыс., что на 38% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, кроме того, прогнозируется сезонное снижение цен на рыбу. «Компании придется снова создавать значительные резервы по объемам биомассы для реализации на пике цен в 2018 году, — считает он. — Однако тот факт, что холдингу удалось заметно снизить долговую нагрузку, говорит о том, что, несмотря на возможное сокращение прибыли в течение следующих шести месяцев, долгосрочные перспективы у компании хорошие».



Рост показателей «Русской аквакультуры» может быть связан с вытеснением норвежских конкурентов с российского рынка и увеличением цен на продукцию, комментирует консультант Swiss Appraisal Александр Пензин. «На фоне продолжения продовольственного эмбарго показатель выручки будет колебаться на уровне нынешних значений с возможной корректировкой на годовую инфляцию, — сказал он «Агроинвестору». — Поскольку норвежских конкурентов нет, а стоимости продукции увеличивается, инвестиции в сектор аквакультуры достаточно привлекательны относительно других, более конкурентных рынков».



По словам Соснова, в первом полугодии компания инвестировала в новые рыбоводческие фермы в Баренцевом море и планирует до конца года реализовать еще свыше 1,5 тыс. т рыбы. Параллельно со съемом продукции идет зарыбление участков. Компания продолжает развиваться по пути создания крупнейшего вертикально-интегрированного игрока в сегменте аквакультуры, подчеркивает топ-менеджер. Ранее «Русская аквакультура» сообщила о покупке в Норвегии завода по производству посадочного материала Villa Smolt AS. Технология производства предприятия основана на системе замкнутого водоснабжения и позволяет производить малька радужной форели и смолт (малек атлантического лосося). Компания планирует получить первый посадочный материал с завода уже в 2018 году.



«Русская аквакультура» (до февраля 2015 года — «Русское море») основана в 1997 году и специализируется на выращивании атлантического лосося и радужной форели в Карелии и Мурманской области. У компании 29 участков в карельских озерах и акваториях Баренцева и Белого морей. В 2016 году объем реализованной продукции составил 5,3 тыс. т (в 2015-м — 2,7 тыс. т), по итогам текущего года этот показатель планируется удвоить. Основным владельцем «Русской аквакультуры» является председатель совета директоров компании, брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (47,85%) еще 23,5% принадлежит акционеру «Самолет Девелопмент» Михаилу Кенину, 23,4% — УК «Свиньин и партнеры».

