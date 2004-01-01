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«Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурной красной рыбы, намерена провести вторичное размещение акций на бирже, сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Илью Соснова и крупнейшего акционера, брата губернатора Московской области Максима Воробьева (47,9%). На днях «Русская аквакультура» провела заседание совета директоров, в ходе которого в том числе предполагалось определить цену акций компании. Вечером 22 февраля результаты еще не были обнародованы.

По информации издания, «Русская аквакультура» планирует провести SPO летом-осенью этого года и привлечь до $50 млн на дальнейшее развитие. Она хочет инвестировать в строительство новых ферм в Баренцевом море, будет заполнять рыбой имеющиеся участки (сейчас заполнено два из одиннадцати), а также участвовать в конкурсах на распределение новых.

Решение о выходе на SPO выглядит очень смелым шагом, считает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Компания только-только избавилась от убыточного актива («Русская рыбная компания» — дистрибуторское подразделение, проданное в августе прошлого года за 1,8 млрд руб.), смогла существенно уменьшить долг с почти 4,4 млрд руб. до 3,2 млрд руб., в 2,9 раза увеличила выручку до 2,5 млрд руб., прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению аналитика, желание провести повторное размещение могло быть спровоцировано волной оживления рынка акций на фоне изменений политической ситуации в США. Российский рынок акций по объему размещений впервые с 2011 года находится на максимуме, с начала года эмитенты уже успели разместить бумаги более чем на $1 млрд, говорит Яковенко. «При этом большая часть из них все же не демонстрирует высоких результатов, так как надежды на активность инвесторов во многом оказались завышенными, — знает он. — В первую очередь, инвесторов привлекают не узкие компании — какой и является «Русская аквакультура» — а такие крупные игроки как «Детский мир», «Трубная металлургическая компания», «ФосАгро», «РУСАЛ», «En+" и ритейлер «Лента». Даже с такими скромными амбициями как у «Русской аквакультуры» привлечь инвесторов в свете текущей ситуации на рынке красной рыбы будет тяжело, думает Яковенко.

Тем не менее, попытку сделать нужно, продолжает аналитик: даже если не получится выручить за акции $50 млн, компания все равно заработает, сможет облегчить долговую нагрузку и инвестировать в развитие новых ферм. Правда, учитывая, что пока у нее заполнено рыбой лишь два участка, возможно, придется выбирать между погашением долгов и развитием бизнеса. «В этой ситуации все решит рыночная конъюнктура: если спрос на рыбу будут расти, то, скорее, ставка будет сделана на развитие новых точек производства», — предполагает он. Кроме того, удачное размещение во второй половине года могло бы создать финансовую подушку безопасности для компании на тот случай, если она решит брать кредиты.

«Русская аквакультура» улучшила показатели

Производство рыбы будет расти

В любом случае второе размещение на бирже выглядит куда более реалистичным, чем первичное, состоявшееся в 2010 году, когда компании (тогда она называлась «Русское море») удалось привлечь всего $90 млн вместо анонсированных $200 млн. Также предполагается что в SPO будут участвовать нынешние акционеры компании, во всяком случае, Максим Воробьев озвучивал такие намерения «Ведомостям». Одним из отталкивающих факторов для инвесторов может стать тот факт, что в 2015 году у «Русской аквакультуры» были проблемы с болезнями рыбы, что негативно повлияло на показатели компании. «В сравнении с другими участниками рынка, в чей бизнес можно инвестировать, такие риски являются неконтролируемыми в отличие, например, от сектора ритейла, который даже несмотря на рецессию в экономике продолжает набирать рост», — говорит Яковенко.

«Русская аквакультура» — крупнейший в России производитель озерной форели и атлантического лосося. Кроме Воробьева акции компании принадлежат совладелец «Самолет девелопмента» Михаилу Кенину (23,5%), еще 23,4% у УК «Свиньин и партнеры», представляющей закрытый инвестфонд «Риэлти Кэпитал». В 2016 году общий съем рыбы на фермах «Русской аквакультуры» в Мурманске и Карелии составил 6,2 тыс. т против 3,2 тыс. т в 2015-м. Оценочный объем биомассы в воде на конец прошлого года превысил 10,9 тыс. т.

В прошлом году, по данным Росстата, производство рыбы и рыбной продукции в стране выросло на 2,5% до 3,9 млн т благодаря увеличению вылова и развитию аквакультуры. «Производство атлантического лосося в России развито слабо, до 2013 года отечественная продукция аквакультуры фактически отсутствовала, вылов был незначительным, — рассказала «Агроинвестору» ведущий аналитик исследовательской компании «Текарт» Анна Валуева. — Одновременный запуск в 2012 году двух рыбоводческих проектов по выращиванию товарной семги в Мурманской области («Русская Аквакультура» и «Русский Лосось») способствовал увеличению объема внутреннего производства до 16,1 тыс. т. Тем не менее, уже в 2014-м внутреннее производство начало падать из-за эпидемиологических заболеваний рыб в обоих хозяйствах».

По итогам 2016 года в секторе сохранился острый дефицит отечественной продукции, поэтому в 2017-м эксперты и представители отрасли ожидают увеличения производства рыбы. «Внутреннее производство как радужной форели, так и атлантического лосося продемонстрирует положительную динамику», — считает Валуева. Согласно оценке экспертов, прирост производства радужной форели в стране составит около 1−3%, таким образом, объем выпуска продукции достигнет примерно 22,9 тыс. т. Совокупный объем производства семги в 2017 году составит около 8 тыс. т.