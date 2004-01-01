«Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурной красной рыбы, намерена провести вторичное размещение акций на бирже, сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Илью Соснова и крупнейшего акционера, брата губернатора Московской области Максима Воробьева (47,9%). На днях «Русская аквакультура» провела заседание совета директоров, в ходе которого в том числе предполагалось определить цену акций компании. Вечером 22 февраля результаты еще не были обнародованы.



По информации издания, «Русская аквакультура» планирует провести SPO летом-осенью этого года и привлечь до $50 млн на дальнейшее развитие. Она хочет инвестировать в строительство новых ферм в Баренцевом море, будет заполнять рыбой имеющиеся участки (сейчас заполнено два из одиннадцати), а также участвовать в конкурсах на распределение новых.



Решение о выходе на SPO выглядит очень смелым шагом, считает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Компания только-только избавилась от убыточного актива («Русская рыбная компания» — дистрибуторское подразделение, проданное в августе прошлого года за 1,8 млрд руб.), смогла существенно уменьшить долг с почти 4,4 млрд руб. до 3,2 млрд руб., в 2,9 раза увеличила выручку до 2,5 млрд руб., прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению аналитика, желание провести повторное размещение могло быть спровоцировано волной оживления рынка акций на фоне изменений политической ситуации в США. Российский рынок акций по объему размещений впервые с 2011 года находится на максимуме, с начала года эмитенты уже успели разместить бумаги более чем на $1 млрд, говорит Яковенко. «При этом большая часть из них все же не демонстрирует высоких результатов, так как надежды на активность инвесторов во многом оказались завышенными, — знает он. — В первую очередь, инвесторов привлекают не узкие компании — какой и является «Русская аквакультура» — а такие крупные игроки как «Детский мир», «Трубная металлургическая компания», «ФосАгро», «РУСАЛ», «En+" и ритейлер «Лента». Даже с такими скромными амбициями как у «Русской аквакультуры» привлечь инвесторов в свете текущей ситуации на рынке красной рыбы будет тяжело, думает Яковенко.



Тем не менее, попытку сделать нужно, продолжает аналитик: даже если не получится выручить за акции $50 млн, компания все равно заработает, сможет облегчить долговую нагрузку и инвестировать в развитие новых ферм. Правда, учитывая, что пока у нее заполнено рыбой лишь два участка, возможно, придется выбирать между погашением долгов и развитием бизнеса. «В этой ситуации все решит рыночная конъюнктура: если спрос на рыбу будут расти, то, скорее, ставка будет сделана на развитие новых точек производства», — предполагает он. Кроме того, удачное размещение во второй половине года могло бы создать финансовую подушку безопасности для компании на тот случай, если она решит брать кредиты.







Производство рыбы будет расти

В любом случае второе размещение на бирже выглядит куда более реалистичным, чем первичное, состоявшееся в 2010 году, когда компании (тогда она называлась «Русское море») удалось привлечь всего $90 млн вместо анонсированных $200 млн. Также предполагается что в SPO будут участвовать нынешние акционеры компании, во всяком случае, Максим Воробьев озвучивал такие намерения «Ведомостям». Одним из отталкивающих факторов для инвесторов может стать тот факт, что в 2015 году у «Русской аквакультуры» были проблемы с болезнями рыбы, что негативно повлияло на показатели компании. «В сравнении с другими участниками рынка, в чей бизнес можно инвестировать, такие риски являются неконтролируемыми в отличие, например, от сектора ритейла, который даже несмотря на рецессию в экономике продолжает набирать рост», — говорит Яковенко.



«Русская аквакультура» — крупнейший в России производитель озерной форели и атлантического лосося. Кроме Воробьева акции компании принадлежат совладелец «Самолет девелопмента» Михаилу Кенину (23,5%), еще 23,4% у УК «Свиньин и партнеры», представляющей закрытый инвестфонд «Риэлти Кэпитал». В 2016 году общий съем рыбы на фермах «Русской аквакультуры» в Мурманске и Карелии составил 6,2 тыс. т против 3,2 тыс. т в 2015-м. Оценочный объем биомассы в воде на конец прошлого года превысил 10,9 тыс. т.



В прошлом году, по данным Росстата, производство рыбы и рыбной продукции в стране выросло на 2,5% до 3,9 млн т благодаря увеличению вылова и развитию аквакультуры. «Производство атлантического лосося в России развито слабо, до 2013 года отечественная продукция аквакультуры фактически отсутствовала, вылов был незначительным, — рассказала «Агроинвестору» ведущий аналитик исследовательской компании «Текарт» Анна Валуева. — Одновременный запуск в 2012 году двух рыбоводческих проектов по выращиванию товарной семги в Мурманской области («Русская Аквакультура» и «Русский Лосось») способствовал увеличению объема внутреннего производства до 16,1 тыс. т. Тем не менее, уже в 2014-м внутреннее производство начало падать из-за эпидемиологических заболеваний рыб в обоих хозяйствах».



По итогам 2016 года в секторе сохранился острый дефицит отечественной продукции, поэтому в 2017-м эксперты и представители отрасли ожидают увеличения производства рыбы. «Внутреннее производство как радужной форели, так и атлантического лосося продемонстрирует положительную динамику», — считает Валуева. Согласно оценке экспертов, прирост производства радужной форели в стране составит около 1−3%, таким образом, объем выпуска продукции достигнет примерно 22,9 тыс. т. Совокупный объем производства семги в 2017 году составит около 8 тыс. т.

