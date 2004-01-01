«Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурной красной рыбы, объявила о покупке в Норвегии завода по производству посадочного материала Villa Smolt AS. Как говорится в сообщении российской компании, технология производства предприятия основана на системе замкнутого водоснабжения и позволяет производить малька радужной форели и смолт (малек атлантического лосося). «Завод обладает лицензией на производство до 5 млн шт. смолта ежегодно. Компания планирует получить первый посадочный материал с завода уже в 2018 году», — говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.



«Русская аквакультура» занимается выращиванием радужной форели в Карелии и атлантического лосося в Мурманской области. У компании 29 участков в карельских озерах и акваториях Баренцева и Белого морей. Мальки для выращивания закупаются за рубежом. Как рассказал «Агроинвестору» представитель «Русской аквакультуры», ежегодно группа приобретает около 4 млн штук смолта. «Завод, в первую очередь, позволяет покрыть существенную часть собственных потребностей в посадочном материале», — сказал он.



В будущем компания рассчитывать перенять норвежские технологии «для дальнейшего использования при строительстве собственных мальковых заводов в России», говорится в пресс-релизе компании. Ранее «Русская аквакультура» заявляла о планах по строительству завода по производству смолта в Мурманске ежегодной мощностью 12 млн штук. Стоимость проекта оценивалась в 4 млрд руб., однако сроки его реализации не назывались. Несмотря на приобретение норвежского актива, планы по строительству остаются в силе, отметил представитель компании. «Как мы ранее и объявляли, планируем возведение завода в Мурманской области мощностью 12 млн штук в год, и покупка норвежской компании — это в том числе шаг вперед и в этом направлении», — сообщил он.



Норвегия является мировым лидером в выращивании атлантического лосося, в 2016 году в стране было произведено 1,17 млн т. На втором месте — Чили — 504 тыс. т, на третьем — Великобритания — 160 тыс. т. «Норвежцы — законодатели мод в мировом лососеводстве, и в России производство ценных пород рыб скопировано с норвежского образца», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. По его словам, в настоящее время мальки ценных пород рыб закупаются за рубежом, как и оборудование, для налаживания которого приглашаются норвежские специалисты. «Поэтому совершенно логично, что «Русская аквакультура» стремится иметь собственную базу по выращиванию смолта, что позволит компании выстроить производственную цепочку, а значит, позволит легче планировать свое развитие и более уверенно себя чувствовать, в том числе в изменяющихся политических условиях и скачков курса валют», — отметил Аронов. В середине 2014 года мальки лосося и форели попали под продовольственное эмбарго, введенное правительством России в отношении ряда стран, в том числе Норвегии, в результате чего ввоз посадочного материала был остановлен. Некоторое время спустя смолт был исключен из списка санкционной продукции.



«Русская аквакультура» (до февраля 2015 года — «Русское море») основана в 1997 году и специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося и радужной форели. В 2015 году компания столкнулась с убытками из-за гибели рыбы на фермах в Баренцевом море. В результате заболевания более 70% рыбы, планировавшейся к съему и реализации в 2015—2016 годах, было потеряно, говорится в годовом отчете компании. Чистый убыток по итогам 2015 года составил 1,3 млрд руб. В 2016 году объем реализованной продукции составил 5,3 тыс. т (в 2015-м — 2,7 тыс. т), по итогам текущего года этот показатель планируется удвоить. Совокупная биомасса на фермах на конец 2016 года составляла 10,5 тыс. т. Выручка «Русской аквакультуры» в 2016 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млрд руб., в первую очередь за счет сделки по продаже сегмента дистрибуции. Основным владельцем «Русской аквакультуры» является председатель совета директоров Максим Воробьев (47,85%) еще 23,5% принадлежит акционеру «Самолет Девелопмент» Михаилу Кенину, 23,4% — УК «Свиньин и партнеры».

