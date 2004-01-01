Новое исследование показало, что подход в этой нише сельского хозяйства должен быть почти таким же, как на полях, где соблюдение севооборота позволяет собирать хорошие урожаи и не оборачивается большими убытками, тогда как выращивание монокультуры приводит к обратному эффекту.



Исследование проводили в Университете Мичигана в 2016 году. Там изучали растения для производства биотоплива, среди которых были и водоросли. Ученые выращивали шесть видов водорослей в 180 видах емкостей объемом 10 литров и пытались создать лучшие условия для развития растений.



Эксперимент показал, что смеси из двух, четырех или шести видов водорослей лучше переживают колебания температур и в целом более живучие. Они выдерживали еженедельные колебания температуры воды от 17 °C до 27 °C. Кроме того, водоросли эффективнее потребляли удобрения и даже могли использовать их несколько раз, делясь друг с другом лишними питательными веществами.



Несмотря на то, что эксперимент проводился в закрытом пространстве, его результаты релевантны для аквакультуры.



Исследование ученых позволит сделать биотопливо доступнее, потому что сделанное ими открытие значительно повысит эффективность производства. Специализированные компании по производству биотоплива ежегодно вынуждены восстанавливать пруды по причине того, что водоросли в них больше не растут из-за болезней или истощения ресурсов.



Изначально ученые предполагали, что микс из водорослей разных видов поможет повысить продуктивность по сравнению с монокультурой. Но оказалось, что в таком случае конкуренция за ресурсы среди растений отнимает энергию на рост и урожай падает. Ключ к решению проблемы — в подборе специальных сообществ водорослей разных видов, которые не будут сильно конкурировать между собой. В этом случае урожайность не возрастает, но при этом вся система в пруде не погибает долгое время, что позволяет экономить на его перезакладке и производить биотопливо дешевле.

