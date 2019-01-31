Венесуэла хочет поставлять в Россию рыбу и цветы

Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес в интервью РИА «Новости» рассказал о планах поставок в Россию цветов и рыбы. Штат является главным производителем и экспортером цветов в Венесуэле и намерен поставлять в нашу страну цветок антуриум. «В прошлом году он был премирован в России как лучший цветок мира за его долговечность и размер», — отметил Родригес.



Также, по его словам, Россия сильно пострадала из-за европейских санкций в части закупок рыбы, однако это дает большие возможности для построения новых экономических связей. «Мы уже сделали первые логистические поставки в прошлом году, отправили в Россию несколько партий в разные регионы, чтобы проверить, как они дойдут», — рассказал губернатор, не уточнив результаты пробных отгрузок.



Кроме того, Венесуэла планирует изменить свою систему импорта, отказавшись от поставок из стран Запада и США в пользу России, Китая, Индии, Латинской Америки, Турции, Ирана. По мнению Родригеса, это позволит разнообразить доступ к технологиям и продукции. «Это не просто, но это даст нам изменить всю нашу финансовую и экономическую архитектуру», — отметил он, добавив, что блокировка транзакций Венесуэлы обязывает ее это делать.



В январе-октябре 2018 года Россия импортировала 389 тыс. т рыбы на $1,45 млрд. В том числе 43% закупок пришлось на мороженую рыбу (в основном ввозятся лосось и скумбрия), 15% — на свежую (лосось, форель). Крупнейшим поставщиком стала Чили с долей 25,5% в денежном выражении, далее идут Фарерские острова (18,7%) и Китай (14,9%). До введения Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада крупнейшим поставщиком была Норвегия с долей в 22% по итогам 2014 года. Далее следовали Чили, Китай, Исландия, Фарерские острова. Экспорт рыбы из России за десять месяцев 2018-го составил почти 1,5 млн т на $3,57 млрд. В основном за рубеж поставлялась мороженая рыба (62%), преимущественно минтай и треска, а также ракообразные.



Управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк говорит, что потенциал экспорта рыбы или морепродуктов из Венесуэлы в Россию выглядит малоперспективно. Исторически страна специализируется на добыче креветки, однако ее экспорт приносит Венесуэле лишь около $70 млн, что в мировом масштабе не так много. При этом, если говорить о поставках из Латинской Америки, то логистически нам удобнее закупать креветку в Аргентине, и с ней торговля налажена, прокомментировал Березнюк «Агроинвестору». «Что касается рыбы, то Венесуэла почти не добывает те виды, которые массово потребляются в России. Например, там популярна озерная форель, но вылов очень небольшой, поэтому поставок в промышленных объемах в принципе не может быть, — считает он. — Отгрузки каких-то специфических видов рыбы и деликатесов возможны, но я бы тоже не стал говорить о крупных партиях». Кроме того, что есть сложности с логистикой, и более выгодные альтернативы, для страны актуальна проблема морского пиратства. К тому же Венесуэла не занимается продвижением своей продукции, не участвует в выставках, добавляет Березнюк. «Думаю, это заявление о поставках рыбы — больше популизм, чем возможность реального увеличения торговли», — резюмирует он.



Сейчас импорт из Венесуэлы в Россию очень небольшой: за январь-октябрь 2018 года было ввезено продукции лишь на $746 тыс., следует из данных ФТС, притом что в целом поставки из всех стран за это время ставили $194,8 млрд. По этому показателю Венесуэла является для России 146-м партнером из 148. В основном оттуда ввозились товары категории «Пищевые продукты, напитки, табак» (89%), где преобладали ром и тафия (алкогольный напиток на основе тростниковой патоки). Их было закуплено на $509 тыс. На втором месте — какао ($152 тыс.).



Объем экспорта из России в Венесуэлу за десять месяцев прошлого года составил $80,5 млн. В структуре стран-покупателей российских товаров Венесуэла находится на 102-м месте. Основным вывозимым товаром стала пшеница — было отгружено 54 тыс. т на $57,2 млн. На втором месте жиры и масла (18 тыс. т на $11,1 млн), на третьем — продукция химической промышленности, преимущественно удобрения ($5,2 млн). Для сравнения, крупнейший покупатель российской пшеницы — Египет — за январь-октябрь 2018 года закупил почти 7,5 млн т на $1,45 млрд.



За весь 2017 год экспорт товаров из России в Венесуэлу составил $65,4 млн, 64% вывоза также пришлось на пшеницу (192 тыс. т на $41,8 млн). Импорт в нашу страну был на уровне $743 тыс., в том числе рома и тафии было закуплено на $584 тыс. По импорту рома и тафии за десять месяцев прошлого года Венесуэла была на 11-м месте среди поставщиков с долей 1,6% в денежном выражении.



Весной 2018 года на выборах президента в Венесуэле победил Николас Мадуро, однако оппозиция не признала их итогов. 23 января глава Национального собрания страны Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, Израиль и многие страны Южной Америки. Минобороны страны заявило, что действия оппозиции угрожают «свободе, суверенитету и независимости нации». Эктор Родригес считает, что США хотят, чтобы в Венесуэле началась война, однако, по его словам, власти страны сделают все возможное, чтобы не допустить силового решения ситуации.

