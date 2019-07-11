В Ленинградской области появится рыбоводный комплекс за 4 млрд рублей

Лизинговая компания «Морской базис» в конце этого года планирует приступить к строительству в Ленинградской области комплекса по выращиванию и переработке рыбы стоимостью 4 млрд руб. Соглашение об инвестициях компания подписала на агропромышленной выставке «Агрорусь» с зампредседателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко и главой администрации Ломоносовского района Алексеем Кондрашовым, сообщает пресс-служба правительства региона. Проектная мощность предприятия — 8,6 тыс. т рыбы в год.



Завершение строительства намечено на 2021 год. Предприятие будет иметь систему замкнутого водоснабжения, что, как напомнил Малащенко, позволяет выращивать ценные породы рыб в промышленных объемах независимо от времени года и погодных условий. «Это снижает нагрузку на экологию, ускоряет сроки роста рыбы до товарного веса, обеспечивает высокие темпы насыщения рынка свежей рыбой, выращенной в регионе. Сегодня в регионе выращивается около 9 тыс. т рыбы, ввод в строй нового проекта увеличит эти объемы вдвое», — подчеркнул Малащенко.



«Морской базис» планирует выращивать традиционные для Ленинградской области форель, осетра, клариевого сома и тиляпию. В прошлом году объем производства аквакультуры в регионе составил 9,3 тыс. т, увеличившись на 6%. В основном товарные хозяйства области производят радужную форель (около 97%), а также сига, осетра, карпа, клариевого сома, нельму, палию, судака.



По словам гендиректора «Морского базиса» Николая Пучкова, основными точками сбыта охлажденной рыбной продукции, рыбного филе, консервов, колбас и сосисок из рыбы станут рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Также компания планирует наладить поставки продуктов в больницы и детские сады, передает ТАСС. Как рассказал Пучков «Коммерсанту», производство будет расположено в Ломоносовском районе на участке площадью 72 га.



«Лизинговая компания «Морской базис» создана в Москве в августе 2018 года с уставным капиталом 105 млн руб., следует из данных kartoteka.ru. Основной вид деятельности — финансовая аренда (лизинг/сублизинг). На сайте компании говорится, что она занимается финансированием инвестпроектов по строительству и приобретению всех типов судов, нефтегазового оборудования, строительной техники, а также лизингом оборудования для предприятий аквакультуры. Владельцами «Морского базиса» в равных долях являются Николай Пучков, Валерий Коликов и Владимир Горшенин. Последнего, по данным «Коммерсанта», называют зятем спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо Василия Шестакова.



По данным Росрыболовства, в целом по стране объем продукции рыбоводства в прошлом году составил 238,7 тыс. т. Это более чем в 20 раз меньше вылова водных биоресурсов в 2018-м (5,03 млн т). В объеме аквакультурного производства почти 61% приходится на карповые, 28% — лососевые виды. Стратегия развития отечественного рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предусматривает увеличение производства товарной аквакультуры почти в три раза до 618 тыс. т. Как ранее рассказывал «Агроинвестору» замглавы Росрыболовства Василий Соколов, для развития рыбоводства из федерального и региональных бюджетов на основе софинансирования субсидируются привлекаемые долгосрочные и краткосрочные кредиты, в 2018-м по линии Минсельхоза и Росрыболовства на поддержку аквакультуры было выделено 653 млн руб. Кроме того, прорабатывается вопрос возмещения части капитальных затрат на товарную аквакультуру в размере от 25% до 30% сметной стоимости объекта разведения и стоимости специализированных транспортных средств, техники.

