Власти Крыма остановили строительство креветочной фермы

Строительство креветочной фермы, которое велось на побережье в Сакском районе Крыма, прекращено по решению руководства республики из-за недовольства местных жителей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов. Предприятие должно было стать первым в России комплексом полного цикла по выращиванию креветки.



Компания «Крым-Агро», резидент свободной экономической зоны Крыма, намеревалась запустить комплекс в начале мая. Как рассказывал в конце марта ТАСС представитель инвестора Александр Шубаев, стоимость строительства инкубатора для мальков и производственной базы для их выращивания составит около 1 млрд руб., к участию в проекте привлечены специалисты из Китая и США. Компания получила в аренду 20 га земли между Черным морем и Ойбурским озером в Сакском районе, где на первом этапе предполагалось выращивать до 18 млн мальков креветки в месяц. Затем их планировалось направлять на доращивание в Раздольненский район, а также другие аквафермы в России и, возможно, за рубеж.



Для определения расположения инкубатора были приглашены эксперты специализированного института Китая, которые «выбрали эту локацию как самую идеальную», рассказывал Шубаев. В декабре 2017-го Аксенов в том же Facebook писал о встрече с китайскими предпринимателями по вопросу строительства центра аквакультуры. «Проведенный в Китае анализ проб воды, взятых из акватории Азово-Черноморского бассейна, подтвердил, что эта вода не просто пригодна, а идеально подходит для реализации указанных целей. Профильная компания работает на территории нашей республики и уже оформила все необходимые разрешительные документы, успешно освоила процесс вылова и переработки водных биоресурсов, которые могут быть использованы в качестве кормов для креветки», — сообщал Аксенов и гарантировал «поддержку по всем направлениям». Начальник департамента по рыбному хозяйству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин называл проект «значимым как для республики, так и для всей страны».



Однако вчера руководство Крыма постановило прекратить строительство фермы. По словам Аксенова, местными органами власти изначально было принято неправильное решение, и в дальнейшем также был совершен ряд ошибок. «В первую очередь, непонятна причина, по которой было решено разместить ферму на пляжной территории. Более того, не проводилось никаких общественных слушаний с целью узнать мнение людей, проживающих на данной территории», — написал Аксенов в Facebook. В результате работа местных властей по инвестпроекту была оценена как некорректная, и принято решение, что он на этом месте реализовываться не будет. «Вопрос закрыт. Благодарю инвестора, который с пониманием подошел к ситуации и готов без дополнительной претензионной работы в кратчайшие сроки приступить к разборке сооружений», — отметил Аксенов.



Тем не менее правительство Крыма пообещало оказать содействие инвестору и принять меры по поиску альтернативного места, подходящего для размещения креветочной фермы. Аксенов выразил уверенность, что в рамках этой работы не будет допущено ошибок, и будут соблюдены все нормы, включая проведение общественных слушаний.



По данным kartoteka.ru, ООО СП «Крым-Агро» зарегистрировано в Симферополе в июне 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., основной вид деятельности — морское рыболовство. Единственным владельцем является Эрик Шубаев. Перед началом строительства инкубатора в 2018 году инвесторы вырастили в Раздольненском районе пробные 3 т креветок из завезенных из Таиланда мальков. Сейчас компания, по информации ее руководителей, имеет заказы на 500 т продукции.



Объем российского рынка креветки превышает 40 тыс. т, подавляющий объем приходится на замороженную продукцию. По данным ФТС, в 2018 году в Россию было ввезено 40,6 тыс. т креветок, основными поставщиками стали Индия (9,4 тыс. т), Гренландия (7,8 тыс. т) и Китай (7,2 тыс. т).



В декабре 2017 года ферму по выращиванию креветки открыла в Калужской области компания «Русская креветка», которая называет себя крупнейшим в стране производителем креветки. Стоимость предприятия составила около 100 млн руб., мощность — до 35 т ежегодно, сообщала пресс-служба правительства региона. Мальки на ферму завозятся из питомников Европы и США, в дальнейшем «Русская креветка» предполагала открыть собственный питомник для производства малька. Проект по выращиванию креветки мощностью до 200 т в год также намеревалась реализовать компания «Северная креветка» в Ленинградской области. Как говорили в апреле 2018 году «Деловому Петербургу» ее владельцы, инвестиции оцениваются в 350 млн руб., а первую продукцию планировалось получить весной 2019 года. Выращиванием креветок ранее интересовался и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева: в ноябре 2017-го источники РБК в компании рассказывали о запуске экспериментального цеха по выращиванию ракообразных в районе Голубой бухты в Туапсинском районе Краснодарского края.

