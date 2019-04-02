Агроинвестор



По оценке Росрыболовства, доля отечественной рыбной продукции в общем объеме потребления рыбы в России превышает 80%. Средний российский уровень потребления — 21,5 кг на человека — выше общемирового показателя, обращает внимание заместитель руководителя ведомства Василий Соколов. Так, по расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), объем глобального потребления рыбы и морепродуктов составил в 2017 году 20,5 кг. Однако россияне едят в основном дикую рыбу, то есть ту, что выловили в водоемах.