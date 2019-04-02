Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.278
eur
73.192
moex
2540.99
brent
70.37
пшеница
468.2
сахар
12.76

Рынки
Особенности национальной аквакультуры. Что мешает инвесторам увеличивать производство рыбы
Татьяна Карабут
Агроинвестор
2 апреля 2019
Новая стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предполагает трехкратный рост производства аквакультуры. Участники рынка и эксперты считают, что теоретически выполнить задачу возможно. Но практически при всей перспективности рыбного бизнеса для инвесторов существует немало препятствий — от трудностей с получением земельных участков, отсутствия инфраструктуры, необходимости закупать корм и мальков за рубежом до чиновничьего произвола
журнал «Агроинвестор»
апрель 2019
Россияне едят в основном дикую рыбу
Фото: Легион-Медиа


По оценке Росрыболовства, доля отечественной рыбной продукции в общем объеме потребления рыбы в России превышает 80%. Средний российский уровень потребления — 21,5 кг на человека — выше общемирового показателя, обращает внимание заместитель руководителя ведомства Василий Соколов. Так, по расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), объем глобального потребления рыбы и морепродуктов составил в 2017 году 20,5 кг. Однако россияне едят в основном дикую рыбу, то есть ту, что выловили в водоемах.

Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Статьи по теме
Кто идет в сырный бизнес. Интерес к производству натуральных сыров активизировался
Татьяна Карабут
Для масличных нет предела. Общий урожай подсолнечника, сои и рапса составил 18,7 млн тонн
Татьяна Карабут
Экспортный потенциал реализован на 70%. За первую половину сезона-2018/19 Россия поставила за рубеж 28 млн тонн зерна
Инна Ганенко
Молочный рост вопреки падению. Молочная отрасль продолжила наращивать объемы производства, несмотря на снижение цен
Татьяна Карабут
«Лишнее» молоко. Весь прирост производства сырья ушел в запасы
Татьяна Карабут
Показать еще
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией