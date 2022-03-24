Росрыболовство рассматривает варианты стабилизации цен на рыбу

Рыбодобыча — экспортоориентированная отрасль Pixabay

Росрыболовство внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем рынке по обеспечению потребителей доступной рыбной продукцией, сообщил «Агроинвестору» руководитель объединенной пресс-службы ведомства Дмитрий Клоков. «В качестве оптимального варианта для стабилизации цен мы видим механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов», — прокомментировал он, добавив, что речи о госрегулировании цен не идет.



Росрыболовство выступает как координатор по разработке соглашений между участниками рынка, суть которых — обеспечение необходимого объема продукции по доступным ценам на внутреннем рынке. «В текущих условиях стабилизация цен и обеспечение населения доступной рыбной продукцией — безусловный приоритет Росрыболовства», — подчеркнул Клоков.



Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке. Об этом на совещании у вице-премьера — полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.



По информации издания, ведомство предлагает механизм, аналогичный тому, который использовался в декабре 2020 года при фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. По данным участников рынка, сейчас оптовая стоимость, например, минтая составляет 120-130 руб./кг, в то время как две недели назад она была на уровне 90 руб./кг. После публикации материала в «Коммерсанте», «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг сообщил, что не прорабатывает вопрос о заключении ценовых соглашений на рыбу по примеру соглашений, которые действовали в прошлом году на сахар и подсолнечное масло.



Управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк сказал «Агроинвестору», что рыбодобыча — экспортоориентированная отрасль. И рыбаки, формируя цены на внутреннем рынке, ориентируются в первую очередь на цену на внешнем рынке. Он отметил, что конечная цена за счет логистики и других объективных факторов на внутреннем рынке ниже. «Не совсем понятен механизм ограничения наценок, потому что рыбопродукции достаточно много. Кроме того, на прилавках сохраняется много импортной продукции. Как в этой связи ограничивать наценку, если покупают по тем ценам, которые на рынке? Они все равно привязаны к доллару и евро», — рассуждает Березнюк.



Кроме того, неясно, чего именно коснется ограничение: дешевых или премиальных пород рыб, продолжает он. «Я предполагаю, что ограничение может коснуться рыбодобытчиков. Но многое будет зависеть от их себестоимости вылова. Это же траты на тарифы, обслуживание и так далее», — говорит Березнюк. По его словам, учитывая, что рыбная отрасль полностью рыночная и завязана на получении максимальной прибыли ввиду текущего спроса и предложения, ограничения будут сдерживать рыбаков в плане реинвестиций, обновления флота и так далее.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова отметила, что рыбу было бы неплохо включить в список товаров первой необходимости. «Безусловно, богатая биологическими ресурсами территория России, прежде всего, должна работать на внутренний рынок, обеспечивая население необходимыми микро- и макроэлементами, — считает эксперт. — Текущая же ценовая ситуация и до событий февраля большую часть населения «выключила» из потребителей рыбы, особенно свежей».



Рост цен на рыбу после 2014 года опережает остальные продуктовые сегменты, продолжает Козлова. Но, по ее мнению, фиксация на уровне правительства цен на рыбу вряд ли приведет к росту потребления и доступности и как-то положительно скажется на отрасли. «На уровне государства стимуляция потребления на внутреннем рынке должна строиться за счет создания логистических комплексов по перевалке и квотированию экспорта, а также снижения количества посредников», — уверена эксперт. По ее данным, как показывают последние четыре недели, розничный сектор почти не реагирует на заявления правительства, а рост цен с 24 февраля даже по позициям, которые никакого отношения к импорту не имеют, составляет от 50%.

