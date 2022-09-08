Отраслевой союз призвал разработать стратегию развития рыбного рынка

В российском экспорте рыбной продукции преобладает сырье — мороженая рыба А. Гордеев

В России необходимо разработать долгосрочную национальную стратегию развития внутреннего рыбного рынка и нацпроект для ее реализации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Рыбного союза. По мнению авторов инициативы, это необходимо для увеличения потребления рыбы в нашей стране.



Документ, который был представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), охватывает период с 2013 по 2021 годы. Согласно исследованию, российский экспорт рыбы имеет низкую экономическую эффективность и продолжает оставаться сырьевым. Так, в 2013 году мороженая рыба занимала первую строчку в экспортной продукции с долей 90% (1,7 млн т) в натуральном выражении и 74% ($2,5 млрд, или $1,5 тыс./т) в стоимостном. К концу 2021 года мороженая рыба также занимала первую позицию в экспорте рыбной продукции в целом, ее доля снизилась до 84%, причем только благодаря общему росту объема экспорта до 1,72 млн т, отмечают авторы исследования.



По их оценке, ресурсная база позволяет обеспечить внутренний рынок и развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, но для этого требуется пересмотреть условия экспорта сырья и приложить больше усилий в импортозамещении, прежде всего семги и форели. Согласно документу, с 2013-го по 2021 годы объемы выращивания лососевых рыб в России выросли с 38,8 тыс. т до 121 тыс. т. Емкость внутреннего рынка форели и семги оценивается примерно в 220-250 тыс. т в год. Таким образом, за счет собственного производства пока обеспечивается только 48,4% внутреннего рынка семги и форели. Импорт лосося в 2021 году составил 92,7 тыс. т. По мнению авторов исследования, динамичное развитие товарной аквакультуры и увеличение внутреннего потребления дикого дальневосточного лосося позволит нашей стране в перспективе около пяти лет полностью заместить импорт лососевых рыб.



Вылов рыбы в России вырос с 4,3 млн т в 2013 году до 5,05 млн т в 2021-м. По данным центра «Агроэкспорт», по итогам прошлого года вывоз рыбы и морепродуктов из России превысил 2 млн т на $6,7 млрд. В 2020-м году на внешние рынки было отгружено 2,26 млн т на $5,3 млрд.

Авторы исследования также призвали создать единого оператора с госучастием, который бы координировал межотраслевое взаимодействие между добытчиками, переработчиками, оптовиками, розничными сетями и представителями сегмента HoReCa. Это нужно для популяризации и увеличения потребления рыбы и морепродуктов, предоставления потребителям современной, качественной продукции широкого ассортимента из водных биологических ресурсов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование.



Также необходимо расширить меры прямой финансовой господдержки предприятий товарной аквакультуры и рыбопереработки в районах добычи водных биологических ресурсов, говорится в документе. Прежде всего речь идет о Дальневосточном и Северном бассейнах. Также среди инициатив создание и вывод на рынок новых продуктов из рыбы, добываемой на Дальнем Востоке и в Арктике и возрождение бренда «Русская рыба».



Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничений на экспорт красной икры и красной рыбы, сказал в кулуарах Восточного экономического форума глава ведомства Илья Шестаков, сообщает ТАСС. Из-за «не очень хорошего» прогноза вылова рыбы, ведомство внимательно следит за объемами экспорта. Его запрет или введение вывозной пошлины может потребоваться для достаточного обеспечения внутреннего рынка по доступным ценам, пояснил Шестаков. По его словам, сейчас ведомство ждет позиции Минсельхоза по этому вопросу.

Председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе ВЭФ заявил, что реализуемая сейчас программа инвестиционных квот запустила долгосрочный и фундаментальный механизм реформирования рыбной отрасли в секторе рыболовства и первичной береговой рыбопереработки. Вместе с тем, необходимо расширять меры госрегулирования и поддержки всех остальных сегментов рыбохозяйственного комплекса, считает он. «Россия обладаем богатейшими водными и биологическими ресурсами и должна максимально эффективно и рационально использовать их. Проведенный анализ в очередной раз показывает актуальность разработки полномасштабной государственной программы модернизации и поддержки рыбопереработки сегмента В2С и популяризации потребления рыбной продукции», — подчеркнул Панин.



В конце августа гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Ольга Наумова говорила, что российская рыбная отрасль находится среди отстающих секторов АПК в плане развития индустрии и спроса, и для ее роста необходима комплексная госпрограмма. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38739-v-rossii-predlagayut-sozdat-gosprogrammu-ot-rybalki-do-polki/ Отставание, по ее мнению, связано с естественным ограничением: большая часть населения России живет в отдаленных от Дальневосточного бассейна регионах. Наумова полагает, что для модернизации рыбной отрасли необходима комплексная госпрограмма и возобновление существовавшей в СССР цепочки «от рыбалки до полки».



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