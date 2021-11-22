Стоимость красной икры достигла исторического максимума

Производство икры в январе-сентябре выросло вдвое в годовом выражении и на 25% превысило потребности внутреннего рынка Pixabay

Цены на красную икру в октябре 2021 года впервые превысили 5 тыс. руб./кг. До такого уровня ее стоимость не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб., отмечает РБК, ссылаясь на данные Росстата.



Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг охлажденной и замороженной рыбы лососевых пород в октябре 2021 года выросла на 16%: с 726,9 руб. до 845,3 руб. Лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года, отмечает Росстат. В ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены перешагнули планку в 4 тыс. руб./кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года (3,9 тыс. руб./кг).



Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сказал РБК, что основной объем лососевых традиционно добывается на Камчатке, где активный вылов закончился в сентябре. Улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений — более 533 тыс. т, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя. По оценке ВАРПЭ, производство красной икры составит 27-30 тыс. т при емкости рынка в 14-18 тыс. т.



Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тыс. т, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года — 9,9 тыс. т, сообщило Росрыболовство. Дефицита красной икры в России нет: ее производство в январе-сентябре выросло вдвое в годовом выражении и на 25% превысило потребности внутреннего рынка, отмечает ведомство. С учетом роста производства лососевых и икры в секторе аквакультуры предложение на рынке достаточное, чтобы цены начали снижаться.



Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов подтвердил «Агроинвестору», что уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. В октябре 2000 года 1 кг стоил в рознице 675,2 руб., в октябре текущего года — 5033 руб. «Причем мы отмечаем рост розничных цен на данный вид продукции на протяжении всего текущего года. Предыдущий ценовой максимум (в допандеминый период) мы наблюдали в октябре 2018 года. Тогда цена красной икры составляла более 3,9 тыс. руб./кг», — рассказал он. По его словам, в прошлом году средние месячные цены на икру (без учета традиционно высоких ноября и декабря) были на уровне 3,6 тыс. руб./кг.



Ключевой причиной роста цен Леонов назвал традиционный предновогодний ажиотаж. «Мы надеемся, что при этом не упадет качество продукта. Роскачество по итогам своих проверок отмечало подмену видов в красной икре и нарушение температурного режима ее реализации в торговых сетях», — добавил он.



Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов сказал «Агроинвестору», что, по его данным, 5 тыс. руб. за 1 кг красной икры — на самом деле не рекорд. В марте 2021 года ее стоимость доходила до 6 тыс. руб. за тот же объем. «Разговор об этом идет потому, что немного преждевременно, на мой взгляд начался предновогодний ажиотаж. Это главная причина, но есть и другие, — отметил он. — Возможно, пандемия вносит свой вклад, люди стали покупать икру близким, которые болеют. Потом, не будем забывать, что у нас Канада и США много лет находятся под санкциями, что тоже влияет на цены. Если бы Америку открыли, таких цен не было бы». Еще одной причиной Аронов назвал давление со стороны государства на ритейл. «Правительство регулирует цены на социально значимые продукты питания, поэтому бизнес отыгрывается на высокомаржинальных позициях вроде красной икры», — объяснил он.



По оценке Аронова, стоимость икры пока останется высокой, так как впереди Новый год, 23 февраля и 8 марта. После этого цены должны начать снижаться. «Если такие высокие цены будут держаться в рознице, не представляю, как будет выглядеть рынок, потому что предложение упрется в низкий платежеспособный спрос населения», — заключил он.

