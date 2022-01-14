Поставщики красной икры хотят повысить цены на нее

В прошлом году производство икры выросло вдвое М. Стулов

Поставщики красной икры направили розничным торговым сетям заявки на существенное повышение цен своей продукцию, сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудников четырех крупных ритейлеров. По словам одного из них, речь идет об увеличении стоимости на 7-17%, другой рассказал о росте цены на 10% по недорогим позициям и на 20-30% — по премиальным. Поставщики объясняют свою просьбу дефицитом икры на рынке в связи с увеличением экспорта на фоне неудачной путины лососевых рыб в некоторых азиатских странах, а также повышением логистических затрат, пишет издание.



По данным Росрыболовства, в России лососевая путина в 2021 году была успешной: было выловлено 540 тыс. т лосося, что стало одним из лучших показателей по добыче за всю историю промысла. Это позволило увеличить производство лососевой икры в два раза, до 22,6 тыс. т. В 2020-м ее производство составило 11,2 тыс. т. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников оценивает потребности российского рынка в красной икре на уровне 14-18 тыс. т.



О существенном удорожании лососевой икры в ноябре прошлого года сообщил РБК, проанализировав данные Росстата. Издание отмечало, что по итогам октября 2021-го цены на красную икру впервые превысили 5 тыс. руб./кг. В ноябре красная икра продолжила дорожать, ее цена приблизилась к 5,1 тыс. руб./кг, следует из материалов статведомства (показатели по итогам декабря пока не опубликованы). Для сравнения, в ноябре 2020-го икра стоила в среднем 4,05 тыс. руб./кг.



Стоимость икры у рыбаков в 2021 году снизилась на 20-25%, однако цена производителей, как правило, не коррелируется с ценой в рознице, сообщает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство. По данным ведомства, на начало января 2021 года оптовые цены на икру разных видов варьировались в пределах 3,6-3,8 тыс. руб./кг, на конец декабря 2021 года — 3,7-4,4 тыс. руб./кг. Такая динамика объясняется общемировым увеличением спроса.



В целом, далеко не все участники рынка, занимающиеся продажей красной икры, получили уведомления о повышении цен на нее, знает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. «С чем связаны эти уведомления — можно только предполагать. Возможно, одна из причин — снижение вылова лососевых в основных странах-добытчиках и, соответственно, повышение экспортного спроса на российскую продукцию, в первую очередь, в странах Азии — Южной Корее и Японии, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Есть и другое мнение, что дистрибьюторы просто решили подзаработать в ситуации ажиотажа».



Однако основной спрос на красную икру обычно приходится на предновогодний период — в это время продается до 50% от всего летне-осеннего вылова, продолжает Березнюк. Сравнительно большой объем икры также продается перед Масленицей. Перед другими праздниками, по его словам, спрос на нее тоже увеличивается относительно остального года, но в меньшей степени.



«Кроме того, в прошлом году существенно увеличилась стоимость логистики, в том числе, тарифы железнодорожных перевозок с Дальнего Востока, — добавляет Березнюк. — Плюс, недавно были открыты основные порты Китая по приемке рыбы, от закрытия которых в течение последних двух лет серьезно страдали наши экспортеры. А Китай, напомню, закупал российскую красную рыбу в больших количествах».



Поставщики аргументируют повышение стоимости красной икры ростом логистических издержек, подтверждает исполнительный директор ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. «Возможно, это действительно так, однако после новогодних праздников цены на икру традиционно падают, порой снижение составляет до 30%, плюс, у наших соотечественников сейчас не очень высокая покупательская активность. А значит, вряд ли в ближайшее время стоимость красной икры будет увеличена», — сказал он «Агроинвестору».



По мнению Березнюка, динамика цен на красную икру в этом году будет зависеть от спроса в течение Масленицы, однако с большой вероятностью к лету ее стоимость существенно снизится. Многое будет зависеть и от динамики экспорта. Кардинального роста цен, вероятно, не будет из-за большого количества сырья, если они и увеличатся, то не более чем на 7%, считает Березнюк. «Отмечу, что сегмент красной икры не консолидирован — даже крупные игроки занимают не более 5% от общих объемов продаж, соответственно, они не могут влиять на рынок, а значит, ни о каком ценовом сговоре речи быть не может», — добавляет Аронов.



Сейчас цены на икру в России сильно зависят от собственной путины — мы не можем импортировать продукцию из США или Канады как раньше, отмечает глава ассоциации. Соответственно, динамика цен на красную икру в текущем году будет зависеть от объемов вылова: если они будут высокими, то повышения цен не произойдет, возможно, они даже снизятся. И, наоборот, при небольшом вылове стоимость икры может увеличиться, рассуждает Аронов. «С другой стороны, в мире не так много стран-потребителей красной икры, пожалуй, основной из них является Япония. А значит, экспортный спрос тоже ограничен», — добавляет он.



Росрыболовство считает маловероятным резкое подорожание красной икры в России, поскольку ее стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью населения. Ведомство также обращает внимание, что дефицита икры в стране нет. При этом увеличение поставок российской икры на экспорт, скорее, повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на повышение розничных цен, сообщает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.

