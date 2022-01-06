Потребление лосося в России будет расти

Использование системы замкнутого водоснабжения позволит увеличить производство лосося Е. Егоров

Российский рынок лосося хоть и не активно, но растет, считает партнер инвестиционного фонда Russian Friends Capital Дмитрий Перман. В ходе декабрьской конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» он сказал, что на горизонте ближайших пяти лет потребление этой рыбы вырастет до 100 тыс. т в год. Сейчас в России потребляют около 90 тыс. т лосося в год, ​и с таким объемом наша страна является одним из лидеров в Европе.



Однако из этих 90 тыс. т порядка 80% приходится на импорт. После того, как поставки лосося из Норвегии были закрыты, большая часть этой рыбы шла в Россию из Белоруссии, но страна «не выдержала лавров лидера рынка российского лосося», и сейчас львиная доля импорта идет из Чили (замороженная продукция) и с Фарерских островов (как правило, свежая рыба). Единственный российский производитель — «Русская аквакультура» выпускает 15-20 тыс. т и занимает около 20% рынка.



Выращивание рыбы лососевых пород — одно из самых крупных направлений аквакультуры с объемом 3 млн т в год. Садки в открытом море установлены у берегов Норвегии, Чили и стран, расположенных вдоль Гольфстрима — в регионах оптимальная температура воды.

Традиционное рыболовство активно стагнирует, считает Перман. По его мнению, сейчас драйвером, который удовлетворяет любой растущий спрос в мире, является использование системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) — следующее поколение аквакультуры. Во-первых, их можно расположить близко к рынкам сбыта: так, Russian Friends Capital сейчас работает над строительством УЗВ в Тульской области.



Во-вторых, среда выращивания полностью контролируется, благодаря чему различные заболевания рыбы исключены. В-третьих, в такой системе рыба растет быстрее. В-четвертых, УЗВ дает возможность поставлять рыбу круглогодично. «В системе используется большое количество бассейнов, в зависимости от объемов производства, в которые запускается оплодотворенная икра (сейчас она импортируется), из которой выращивается товарная рыба. Цель — поставлять рыбу на ближайшие рынки», — пояснил Перман. Кроме того, использование УЗВ дает оптовикам гарантию объемов поставляемой рыбы.



В сентябре 2021 года Росрыболовство, Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры и компания AquaMaof Aquaculture Technologies подписали меморандум о взаимодействии в области развития рыбоводства. Начиная с 2023 года последовательно будут введены в эксплуатацию три предприятия по выращиванию атлантического лосося (семги) общим объемом производства до 10 тыс. т при выходе на полную мощность.



По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в России происходит взрывной рост индустриального лососеводства. За пять лет объемы выросли почти в три раза, а доля в общей структуре производства продукции аквакультуры превысила 30%, что позволило заместить значительную часть импорта. Ведомство рассчитывает, что в ближайшие несколько лет основные потребности российского рынка в продукции из семги и форели будут покрыты за счет отечественного производства.

