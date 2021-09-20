В России появятся наземные заводы по выращиванию семги

В первом полугодии объем производства семги в России увеличился в 4,8 раза Pixabay

Росрыболовство, Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры и компания AquaMaof Aquaculture Technologies подписали меморандум о взаимодействии в области развития рыбоводства. Начиная с 2023 года последовательно будут введены в эксплуатацию три предприятия по выращиванию атлантического лосося (семги) общим объемом производства до 10 тыс. т при выходе на полную мощность, сообщило Росрыболовство. AquaMaof, мировой лидер в области технологий интеллектуальных рециркуляционных систем для наземной аквакультуры, будет оказывать поддержку в продвижении современных технологий промышленной аквакультуры и их внедрении на российских предприятиях.



Сейчас в России реализуется несколько крупных проектов индустриальной аквакультуры с применением технологии замкнутого водоснабжения для выращивания форели. В других странах уже действуют подобные проекты и по производству семги, отмечает Росрыболовство. В нашей стране пока есть только два проекта по выращиванию семги в садках в акватории Баренцева моря.



В первом полугодии объем производства семги в России увеличился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,3 тыс. т, форели — на 6,5% до 30 тыс. т, отмечает Росрыболовство. Всего в стране рыбу лососевых пород выращивают более 300 предприятий. Лососеводство является одним из ключевых направлений Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года, которая предполагает увеличение производства до 250 тыс. т.



По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в России происходит взрывной рост индустриального лососеводства. За пять лет объемы выросли почти в три раза, а доля в общей структуре производства продукции аквакультуры превысила 30%, что позволило заместить значительную часть импорта. Ведомство рассчитывает, что в ближайшие несколько лет основные потребности российского рынка в продукции из семги и форели будут покрыты за счет отечественного производства.



Также, по информации Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке идет опережающими темпами: к 13 сентября добыто более 511 тыс. т — на 12% больше показателя аналогичного периода 2019 года и в 1,9 раз больше, чем в 2020 году.

