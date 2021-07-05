Форелеводческий завод «Адлер» увеличит производство товарной рыбы в три раза

Первый этап модернизации завода начнется осенью Pixabay

В 2022 году, после завершения модернизации производства, форелеводческий завод «Адлер» планирует увеличить объем производства товарной рыбы почти в три раза — с 300 т до 1 тыс. т в год, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по производству Анастасию Степанову. По ее словам, также до 500 т увеличится объем переработки, до 70 т — производство посадочного материала, в шесть раз — икры, до 60 млн икринок в год. «Агроинвестор» направил запрос в «Адлер» для уточнения подробностей реализации проекта.



Первый этап модернизации начнется осенью, уточняет ТАСС. В частности, «Адлер» планирует построить новый инкубационный цех и цех по переработке рыбы. Также компания намерена расширить и отремонтировать садковую линию. В ходе работы будут установлены современное оборудование для оксигенации воды и станции по генерации кислорода, рассказала ТАСС Степанова. Сейчас предприятие не может удовлетворить весь спрос, за последний год значительно выросло число заказчиков, но технических мощностей пока не хватает. Так, у «Адлера» появились заказчики из Дагестана, Осетии, Адыгеи, растет число запросов из стран Таможенного союза. «Весь наш посадочный материал на 2021 год распродан, у нас был план 15 т, сейчас уже на 17,5 т заявки. На 80% весь посадочный материал 2022 года законтрактован», — пояснила агентству Степанова.



Численность маточного стада форели на заводе составляет 34,2 тыс. особей, количество ремонтного поголовья, которое пополнит стадо в будущем, варьируется от 800 тыс. до 1,4 млн. При нынешних возможностях завод планирует в этом году выйти на производство 500 т товарной рыбы и 200 т переработанной. «Мы видим, что уже сейчас у нас увеличение объемов реализации товарной рыбы составляет примерно 45% за полгода. Это рыба, которую продаем в рестораны, отели», — сказала Степанова ТАСС.



Управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк сказал «Агроинвестору», что аквакультура, как и марикультура, все еще привлекательны для инвесторов. За последние пять лет вложения идут достаточно активно, а объемы выпуска товарной продукции и рост биомассы увеличиваются. «Это касается как сбора мидий и устриц, который увеличился в три-четыре раза, так и товарной рыбы, особенно высокомаржинальной, выпуск которой за пять лет также увеличился в несколько раз, — прокомментировал он. — К тому же, за последнее время было внесено много законодательных поправок, поддерживающих развитие этого сегмента рынка».



По словам Березнюка, инвестиции «Адлера» в расширение объемов производства вполне логичны и могут составить «десятки миллионов рублей». «Несмотря на то, что красная рыба в целом очень сильно подорожала из-за продовольственного эмбарго, с точки зрения перспектив реализации свои позиции она не потеряла, — считает он. — Перспективы есть и по экспорту российской аквакультурной продукции, ценовая конъюнктура сейчас тоже благоприятная для производителей. Хотя за счет девальвации рубля себестоимость производства сейчас тоже выросла». Березнюк также отметил, что аквакультурный рынок пока не перенасыщен, несмотря на то что уже есть некоторые проблемы с новыми участками для выращивания.



Племенной форелеводческий завод «Адлер» - одно из крупнейших предприятий в России, построено в 1964 году, говорится на сайте компании. На заводе выращивают пять пород форели, две из которых выведены селекционерами предприятия. Завод поставляет посадочный материал и рыбу для товарного производства более чем в 30 регионов страны, а также в страны Средней Азии и Закавказья. Компания разводит распространенные породы форели: Камлоопс, Дональдсона и стальноголового лосося, собственные породы радужной форели — Адлер и Адлерская янтарная.



В январе Росимущество в рамках приватизации госсобственности продало 100% акций «Племенного форелеводческого завода “Адлер”». Сумма сделки превысила 539 млн руб. при стартовой цене 513,4 млн руб. На аукцион было подано две заявки, победителем стала компания «Юг-Бизнеспартнер», которую связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Ранее «Коммерсантъ» писал, что форелеводческий завод, по сути, перешел к «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева.

