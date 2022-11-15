Резидент ТОР «Камчатка» вложил в реконструкцию рыбного завода 420 млн рублей

Компания «Вывенское» специализируется я на промысле и переработке рыбы лососевых пород «Вывенское»

Компания «Вывенское», резидент ТОР «Камчатка», завершила второй этап реконструкции и техперевооружения береговых рыбоперерабатывающих мощностей в селе Вывенка Олюторского района Камчатского края. Также инвестор, специализирующийся на промысле и переработке рыбы лососевых пород, построил современное общежитие и столовую. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ). В общей сложности в проект вложено около 420 млн руб.



Главный бухгалтер «Вывенского» Елена Власенко, слова которой приводятся в сообщении корпорации, уточнила, что новое оборудование позволило предприятию выпускать продукцию по мировым стандартам качества с высокой добавленной стоимостью. «Закупленные у российских и иностранных производителей морозильные и опреснительная установки, линия по непрерывной переработке лососевых, рыбонасосы и другое производственное оборудование, позволили нам уже после завершения первого этапа реализации инвестиционного проекта довести переработку сырца до 320 т в сутки», — рассказала Власенко. Мощности завода дают возможность выпускать за сезон около 6,5 тыс. т продукции нескольких видов: нерку, кету, кижуч, чавычу и горбушу блочной и штучной заморозки, лососевую икру в ястыках и молоки красной рыбы.



Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк сказал «Агроинвестору», что у рыбодобытчиков на текущий момент есть проблемы с доступом к закупке оборудования, которое в большинстве своем импортное. «Отрасль и до введения санкционных ограничений испытывала ряд проблем с количеством запускаемых перерабатывающих мощностей. Проекты реализуются и вводятся в эксплуатацию, но не такими темпами, как хотелось бы», — сказал эксперт. Он отметил, что вопрос дефицита оборудования также связан с финансовым взаимодействием — расчетом в иностранной валюте. По словам Березнюка, эти проблемы не критичные, отрасль ищет пути их решения. В целом он считает, что инвестиции в проекты добычи и переработки рыбы достаточно перспективны, поскольку в стране наблюдается нехватка мощностей, подобные проекты поддерживает государство.



В начале сентября КРДВ провела исследование, в котором пришла к выводу, что в России необходимо разработать долгосрочную национальную стратегию развития внутреннего рыбного рынка и нацпроект для ее реализации. Это необходимо для увеличения потребления рыбы в нашей стране. Авторы исследования также призвали создать единого оператора с госучастием, который бы координировал межотраслевое взаимодействие между добытчиками, переработчиками, оптовиками, розничными сетями и представителями сегмента HoReCa. Это нужно для популяризации и увеличения потребления рыбы и морепродуктов, предоставления потребителям современной, качественной продукции широкого ассортимента из водных биологических ресурсов.



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