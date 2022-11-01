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«Иннопрактика» и «Уралхим» запустят производство биопротеина

Мощность завода составит до 50 тысяч тонн продукции в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Пуско-наладка завода намечена на первую половину 2024 года
"Биопрактика"
Пуско-наладка завода намечена на первую половину 2024 года
"Биопрактика"

В 2024 году на площадке «Уралхима» в Кировской области планируется запустить производство биопротеина с применением метана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя исполнительного директора фонда «Иннопрактика» Дмитрия Зайцева.

Завод будет расположен в Кирово-Чепецке на производстве «Уралхима». «В течение 2023 года мы будем вести строительство и поставку оборудования и планируем, что в первой половине 2024 года мы проведем пуско-наладку», — приводит «Интерфакс» слова Зайцева. Он отметил, что впоследствии производственный модуль можно будет тиражировать.

По итогам эксплуатации компания планирует выйти на проектирование завода полной мощности, производительностью от 15 тыс. т до 50 тыс. т в год. Технология производства заключается в подаче метана и кислорода в реактор с питательной средой. В результате формируется биомасса, которая почти полностью представляет собой белок. Затем биомасса концентрируется, инактивируется, сушится и упаковывается. Предполагается, что продукт в первую очередь будет конкурировать с рыбной мукой, которая сейчас стоит порядка $1,7 тыс./т. «Мы постараемся, чтобы себестоимость биопротеина была значительно ниже — менее $1 тыс.», — сказал Зайцев.

Летом прошлого года стало известно, что производитель удобрений «Уралхим» планирует заняться новым бизнес-направлением — производством растительных белков. Компания вложила 300 млн руб. в создание пилотной установки по глубокой переработке желтого гороха, и производству горохового изолята с содержанием белка более 80%. Опытная установка по выпуску изолята из гороховой муки путем экстракции мощностью 200 кг/ч была запущена в Сколково. В 2020 году «Уралхим» планировал в ближайшие пять лет вложить около 2 млрд руб. в развитие технологий в сфере цифрового сельского хозяйства и альтернативных протеинов.

Между тем, согласно обзору BusinesStat, на который ссылается «Ветеринария и жизнь», производство кормового белка в России с 2017 по 2021 год снизилось на 12% до 129 тыс. т. Аналитики ожидают продолжения негативной тенденции в 2022 году на фоне внешнеполитической обстановки. С 2019 года выпуск кормового белка ежегодно сокращается, при этом наибольшее снижение пришлось на 2020 год, отметили аналитики.

Значительная часть произведенного в России кормового белка отправляется за границу, отмечает BusinesStat, в период с 2017 по 2021 год экспортные поставки составляли от 44% до 71% от объема отечественного производства.

По итогам 2021 года основными покупателями кормового белка из России стали страны ЕС, на них пришлось почти 50% всего экспорта. При этом аналитики прогнозируют, что на внутреннем рынке спрос на кормовой белок существенно возрастет в связи с ограниченностью импортных поставок кормовых бактерий и белка метанового брожения из недружественных стран. Следом за ростом спроса увеличится и выпуск кормового белка в России, в особенности получаемого из природного газа, считают они.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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