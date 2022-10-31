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Сделки

Inarctica купит комплекс по разведению мальков форели

Это позволит увеличить производство красной рыбы и заместить часть импорта

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

На российском рынке отмечается нехватка семги и форели
Inarctica
На российском рынке отмечается нехватка семги и форели
Inarctica

Производитель атлантического лосося и форели Inarctica (прежнее название — «Русская аквакультура») планирует купить «Селекционный центр аквакультуры» - комплекс по разведению мальков форели в Калужской области, пишет «Коммерсантъ». Сделка еще не закрыта и ее условия обсуждаются, также прорабатывается потенциальный производственный план и стратегия развития актива в периметре группы, уточнили изданию в компании.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк считает, что Inarctica стремится выстроить бизнес замкнутого цикла. По его словам, собственное производство мальков позволит обеспечить необходимое качество, а также лучше контролировать себестоимость. Сделка также может позволить Inarctica нарастить производство красной рыбы, что особенно актуально в условиях ограниченного импорта, сказал «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Сейчас наблюдается нехватка семги и форели, стоимость форели в опте доходит до 1 тыс. руб./кг, и рентабельность бизнеса может быть достаточно высокой. 

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов сказал «Агроинвестору», что Россия зависит от поставок форели из Чили. Сейчас импорт оттуда почти прекратились, форель вслед за охлажденным лососем уходит в премиум-сегмент. «Нестабильная экономическая ситуация приводит к высокой волатильности и негативно отражается на бизнесе. Горизонт планирования становится очень узким», — отметил он. 

При этом он обратил внимание, что бизнес по выращиванию форели зависит от импортных ветпрепаратов и кормов. «Использование отечественных кормов может привести к ухудшению качества товара. Главные требования к кормам — стабильность поставок и качества. Я думаю, что российские корма не до конца удовлетворяют эти условия, — рассуждает Аронов. — Производители стоят перед выбором — купить отечественные корма и пожертвовать качеством, или не экономить и покупать импортный товар, что приведет к удорожанию производства».

После падения импорта лососевых рыб в 2014 году Россия так и не нарастила объемы поставок на прежнем уровне, после санкций в 2022 году импорт из Чили и Фарерских островов тоже ушел, поэтому цены на лососевые в России выросли очень значительно, сказала «Агроинвестору» старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова. По ее словам, охлажденная рыба в рознице теперь стоит от 2,5 тыс. руб./кг, замороженная — от 1,3 тыс. руб./кг. «Поэтому развитие собственных СГЦ в России не просто актуально, в этом направлении требуется серьезная государственная поддержка. На текущий момент лососевые становятся продуктом для обеспеченных. При этом Россия — страна с обширными рыбными предпочтениями и перспективы у проекта огромны», — считает эксперт.

Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уточнил «Агроинвестору», что на сегодняшний день средние оптовые цены на основные виды лососевых в Дальневосточном федеральном округе составляют 500 руб./кг — за нерку, 370 руб./кг — за кету, 270 руб./кг — за горбушу. В начале октября «Агроинвестор» писал, что производители в России почти за месяц подняли отпускные цены на красную рыбу на 22-28%. Это произошло на фоне предложения ограничить экспорт этой рыбы. Фомин тогда рассказывал, что в этом году вылов красной рыбы достаточно низкий.

Inarctica владеет правами на 40 участков в акватории Баренцева моря и озерах Карелии для разведения лосося и форели. В 2021 году продажи компании выросли на 80% до 27,9 тыс. т, выручка увеличилась на 91% до 15,9 млрд руб. год к году.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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