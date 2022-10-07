Риск запрета экспорта резко увеличил стоимость красной рыбы

На рынке наблюдается дефицит охлажденной и мороженой семги и форели Е. Разумный

В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что ведомство не исключает ограничение экспорта красной рыбы для стабилизации цен внутри страны. В результате получился обратный эффект: производители в России почти за месяц подняли отпускные цены на 22-28%, пишет «Коммерсантъ» . Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже обратилась в Минсельхоз с просьбой не ограничивать вывоз, указывая, что на экспорт приходится не более 10% от добываемого объема.



По данным ассоциации, из-за угрозы ограничений за 20 дней сентября оптовые цены на горбушу выросли на 28% (до 320 тыс./руб. за тонну), на кету — на 22% до 440 тыс. руб. за тонну. Президент ВАРПЭ Герман Зверев в письме также обратил внимание, что в этом году финансовая эффективность экспортных поставок снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. С учетом этих факторов ВАРПЭ не поддерживает запрет экспорта. В Минсельхозе уточнили «Коммерсанту», что экспорт лососевых существенно вырос и это создает риски увеличения цен.



Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин сказал «Агроинвестору», что поддерживает ограничения на экспорт красной рыбы. По его словам, в этом году вылов красной рыбы достаточно низкий. «Обычно за год из России вывозится от 60 тыс. т до 100 тыс. т. Если эти объемы сохранятся в 2022 году, то из вылова в 250 тыс. т останется примерно половина. Этого явно не хватит на внутреннее потребление», — считает Фомин. ​По данным Росрыболовства на 6 октября, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто более 262 тыс. т лососей.



Он рассказал, что весной ассоциация обращалась в Росрыболовство с просьбой ввести ограничение на экспорт лососевых, в частности, горбуши, а также скумбрии и сельди. Эти виды рыб востребованы среди населения из-за их невысокой стоимости. При этом экспорт валютоемких видов рыбы ассоциация предлагала не ограничивать.



По словам Фомина, на рынке сейчас наблюдается дефицит охлажденной и мороженой семги и форели из-за сложностей с логистикой. Также это привело к подорожанию этих видов рыбы. Так, форель в рознице сейчас стоит порядка 1,6 тыс. руб./кг, семга — более 2 тыс. руб./кг.



С учетом того, что сейчас уже октябрь, пока ВАРПЭ будет решать с Минсельхозом вопрос о том, ограничивать экспорт или нет, большая часть рыбы уже будет экспортирована, отметил Фомин. На этом фоне на внутреннем рынке стоит ожидать существенного подорожания красной рыбы, например, стоимость горбуши может вырасти в два-три раза с текущих 300 руб./кг, считает он.



Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уверен, что к любым искусственным запретам на рынке нужно подходить очень взвешенно и осторожно, после обязательного обсуждения всех последствий от потенциальных ограничений с бизнесом. Он рассказал «Агроинвестору», что за январь-март 2022 года объем экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 40%, а его стоимость выросла на 51%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта — мороженой рыбе, повысились на 13,1%. При этом основными товарными позициями внешней торговли были минтай (171,9 тыс. т) и сельдь (65,7 тыс. т). Экспорт лососевых составил 23,2 тыс. т, добавил он.



По словам Леонова, в центральных регионах России и ДФО оптовые цены на лососевые сопоставимы с августом-сентябрем текущего года. «Значительные запасы прошлогодней рыбы оказывают сдерживающее влияние на темпы роста цен», — отметил он. По его данным, оптовые цены на горбушу в ЦФО находятся на уровне 240 руб./кг, что сопоставимо с сентябрем (в октябре 2021-го — 170 руб./кг.). Оптовые цены на кету в ЦФО сегодня составляют 375 руб./кг, цены также сопоставимы с уровнем сентября текущего года. Годом ранее кета в опте стоила 390 руб./кг.



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