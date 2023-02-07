«Магнит» тестирует новую модель работы с фермерами

За прошлый год товарооборот фермерской продукции в «Магните» увеличился на 35% и составил 23,5 млрд рублей «Магнит»

«Магнит», крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, сообщил, что тестирует новую модель работы с фермерскими хозяйствами: агрегатор для закупок и поставок фермерской продукции с широким набором дополнительных сервисов для небольших хозяйств. Через агрегатор фермеры смогут поставлять свою продукцию не только в магазины «Магнит», но и в другие розничные сети, а также на предприятия HoReCa и в производственные компании. Пилотный проект «Магнит» реализует совместно с правительством Тульской области c ноября 2022 года.



На базе первого агрегатора работает 36 фермеров. Их продукция — молоко и молочные продукты, мясная гастрономия, свежая рыба и овощи — консолидируется и обрабатывается на специализированной площадке, после чего направляется в магазины сети. В рамках пилота «Магнит» заключает с фермерами упрощенные договора. Кроме того, сформированы отдельные процессы приемки продукции в распределительном центре и торговых точках. Доставка осуществляется транспортом компании, в магазинах для такой продукции выделены специальные полки.



По словам министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина, потенциал российского рынка фермерских продуктов огромен. Однако фермеры сталкиваются со множеством трудностей, связанных с доступом к каналам сбыта, высокой стоимостью сырья и оборудования, дефицитом оборотных средств в межсезонье, нехваткой квалифицированных кадров, потерями урожая из-за отсутствия складских мощностей, отмечает он.



Принципиальным отличием целевой модели агрегатора «Магнита» от других решений, включая оптово-распределительные центры, является поддержка фермеров по всей цепочке «от поля до полки». Так, в рамках агрегатора компания оказывает фермерам консультации по вопросам производства и сбыта продукции, программам поддержки и получению субсидий, предоставляет аналитические данные, софинансирует закупки сырья (семян, удобрений, кормов) и оборудования, обучает сотрудников фермерских хозяйств, оказывает поддержку в маркировке продукции и т. д.



Совместно с тульскими фермерами «Магнит» отрабатывает бизнес-процессы на этапах перевозки, обработки, хранения и сбыта товаров, разрабатывает стандарты фермерской продукции. Также ритейлер тестирует IT-решения для планирования заказов, управления транспортом и др. Одновременно ведется работа по централизации закупок сырья и оборудования для участников агрегатора, организации продаж продукции вне периметра компании, созданию мощностей для переработки продукции, внедрению в хозяйствах передовых практик управления и новых технологий.



«Наши исследования рынка говорят о высоком интересе к фермерским продуктам: их готовы покупать 90% опрошенных потребителей. При этом подавляющее большинство покупателей отмечают, что готовы приобретать фермерскую продукцию чаще, если она будет стоить дешевле, будет гарантированно качественной и безопасной, — говорит коммерческий директор по ассортименту свежей продукции розничной сети «Магнит» Егор Шумилин. — Именно эти задачи будет решать наш новый проект, концепцию которого мы тестируем в Тульской области. Он ориентирован на действительно небольшие хозяйства, которые нуждаются в комплексной поддержке».



По итогам пилота планируется выработать оптимальную сервисную модель агрегатора, которая существенно упростит фермерам процесс выхода в розницу — как в магазины «Магнита», так и другие сети и в HoReCa, а также поможет сделать их бизнес более эффективным и устойчивым. В ближайшее время ритейлер подведет итоги пилота, а затем примет решение о масштабировании проекта.



Это прекрасная инициатива, если она действительно направлена на помощь фермерским хозяйствам, малому и среднему бизнесу попасть на полки крупного ритейла, прокомментировал «Агроинвестору» основатель бизнес-акселератора Food Up Виталий Шмальц. По его словам, особенно хорошо, что «Магнит» заявляет о поддержке фермеров по всей цепочке «от поля до полки». «Безусловно, проект интересен для рынка и через некоторое время хотелось бы получить от участников пилотного проекта обратную связь, как сложилось их сотрудничество с крупным ритейлом и сложилось ли. Кроме того, успех проекта может стать толчком для развития фермерского хозяйства в России и его экспортных возможностей», — считает он. Так, если взглянуть на опыт других аграрных стран, например Турции, то именно за счет большого количества малого и среднего бизнеса, который производит огромное количество продукции, страна занимает лидирующие позиции с точки зрения экспорта сельскохозяйственной продукции, отмечает Шмальц. «Поэтому, если проект “Магнита” поможет увеличить количество фермеров в стране, качество их продукции и т. п. , то наши экспортные возможности значительно увеличатся», — полагает он.



«Магнит» активно развивает отношения с фермерскими хозяйствами и локальными поставщиками и сейчас сотрудничает с более чем 420 КФХ и небольшими сельхозпроизводителями. В 2014 году ритейлер создал формат фермерских лавок на площадях своих магазинов. Сейчас специальные зоны с фермерской продукцией представлены в большинстве супермаркетов и гипермаркетов компании. Общее число наименований фермерской продукции в ассортименте сети на конец 2022 года составляло около 1,9 тыс. SKU (+54% в сравнении с 2021-м). За прошлый год товарооборот фермерской продукции в розничной сети увеличился на 35% и составил 23,5 млрд руб. С 2016 года «Магнит» работает с отечественными производителями сельхозпродукции по системе агроконтрактации, заключая долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок. Доля фермерской продукции в таких поставках составляет 45%. В 2021 году компания разработала упрощенный договор поставки для небольших сельхозпроизводителей.



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