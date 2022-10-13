Почти половина россиян предпочитает отечественное вино

За последние два года на полках супермаркетов стало в два раза больше наименований российских вин А. Гордеев

Количество россиян, отдающих предпочтение отечественным винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло до 49%. При этом повышение спроса позволяет увеличивать и производство этих вин, сказал руководитель Роскачества Максим Протасов, пишет РИА «Новости». По его прогнозу, производство вина в России в 2022 году вырастет на 25 млн дал на фоне хорошего урожая и спроса. В 2021 году производство винодельческой продукции в России снизилось на 14,3% по сравнению с показателем 2020 года и составило 60,27 млн дал, сообщала пресс-служба Национального союза защиты прав потребителей.



Протасов также рассказал, что производство тихих вин в России в 2022 году увеличилось более чем на 8% по сравнению с показателем за 2021 год, до 325 млн л (300 млн л в 2021 году). «Более 15 млн л тихого вина прибавило российское производство за девять месяцев текущего года. По итогам аудитов 2022 года прогнозируем увеличение производства на 20-25 млн л тихого вина», — приводит его слова ТАСС.



Глава Роскачества также отметил, что урожайность винограда в этом году может вырасти на 10%, а от объема собранного винограда будет зависеть и динамика производства вина в 2023 году. Он считает, что валовой сбор винограда в этом году будет рекордным за всю историю — 750 тыс. т.



В конце сентября «Известия» со ссылкой на заявление Ассоциации виноградарей и виноделов писали о росте спроса на отечественную продукцию за последние два года, с тех пор как вступил в силу закон о виноделии. Площадь виноградников в России каждый год увеличивается на 4−7%. В ближайшие годы стоит ожидать удвоения объема российской продукции в сегменте качественного виноделия, говорили представители отрасли.



Ассоциация отмечала, что за последние четыре-пять лет российские виноделы во всех сегментах рынка достигли уровня качества, сравнимого с крупными производителями из «традиционно винных» стран. Глава Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев говорил «Известиям» что российское вино «стало модным».



В начале сентября директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева говорила РИА «Новости», что за последние два года на полках супермаркетов стало в два раза больше наименований российских вин. В ряде магазинов под вина из определенных регионов России — Крыма и Кубани — выделяют отдельные места.



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