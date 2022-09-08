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Рынки

РСХБ: оригинальная этикетка может увеличить продажи вина на 20%

В половине случаев покупатели выбирают то вино, оформление бутылки которого более креативно

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Оригинальные необычные этикетки на бутылках привлекают внимание потенциальных покупателей
Fanagoria.ru
Оригинальные необычные этикетки на бутылках привлекают внимание потенциальных покупателей
Fanagoria.ru

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) изучили различные инструменты продвижения российского вина. Наиболее востребованными и доступными стали дегустации с профессиональными сомелье или бренд-амбассадорами виноделен, агротуризм и винные туры, винные конференции и иные мероприятия, сообщения в СМИ и винных блогах. Но самым популярным инструментом, влияющим на поведение покупателей, формирующим лояльность аудитории, узнаваемость продукта и тем самым способствующим росту продаж, стала запоминающаяся винная этикетка, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Россельхозбанка.

Эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ изучили влияние оригинального дизайна этикетки на продажи вина и пришли к выводу, что примерно в половине случаев из ста покупатели выбирают то вино, оформление бутылки которого им больше запомнилось и показалось наиболее креативным. Согласно данным исследования, продуманный дизайн, оригинальная идея оформления или необычное сообщение на этикетке способны повысить продажи на 20% и более.

Виноделие — специфическая отрасль для маркетинга и рекламы, отмечают аналитики РСХБ. Классические маркетинговые приемы, каналы и инструменты продвижения здесь малоэффективны, большего результата можно добиться путем коммуникации с аудиторией, идеи, креатива, опыта, за счет более эмоциональных и эмпирических факторов. «Российскому вину как продукции АПК необходимо продвижение, чтобы не только расширить знание о производителях, брендах и регионах, но также сломать стереотипы о качестве продукции отечественного виноделия: долгое время считалось, что российское вино низкого качества, у него был свой узко сегментированный потребитель, — говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. — В то же время возможности для продвижения не столь широки, поскольку алкогольная продукция находится в сегменте так называемого “даркмаркета”, и оригинальная запоминающаяся этикетка становится одним из эффективных инструментов продвижения».

По данным исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, этикетка влияет на выбор вина у 54% россиян. Даже если покупатель не планирует приобрести вино прямо сейчас, он может сфотографировать привлекшую его внимание этикетку и поделиться с друзьями, обеспечив виральный эффект и увеличив знание о продукте. Примером может служить вино «Тройничок» от кубанской винодельни Chateau Pinot: дизайн этикетки разошелся в интернете и соцсетях, вызвав шквал интереса к продукту, отмечают аналитики. Название отражает три емкости, в которых проходила ферментация винограда сортов русан и рислинг: дуб, бетон и сталь. Другой яркий пример — запоминающиеся надписи на бутылках вина линейки ZB Wine от «Золотой балки»: вина невысокого ценового сегмента привлекли внимание оригинальными и иногда даже провокационными надписями, потребители покупали вино на пробу и были приятно удивлены качеством продукта, рассказывает Дальнов.


Для новых брендов или продуктов нестандартный дизайн этикетки может быть способом стимулирования первых продаж, подтверждает директор по маркетингу ГК «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев. «Винная этикетка является неким “маркером”, позволяющим покупателю узнать продукт на полке, и зачастую популярные бренды, зарекомендовавшие себя на рынке, выдерживают дизайн в узнаваемой стилистике, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Мы в “Абрау-Дюрсо” разрабатываем уникальный дизайн этикеток для каждого продукта, но при этом все они сохраняют определенный знаковый элемент. Например, у игристых вин этикетка ромбовидная, она повторяется практически во всех линейках, выделяет продукцию бренда на полках и хорошо знакома нашим покупателям. Кроме эстетической составляющей, ромбовидная этикетка помогает защитить бренд от подделок». 

Безусловно, дизайн этикетки влияет на продажи вина, при этом полка — главный и самый сильный канал продаж, отмечает руководитель брендингового агентства Uniqa (специализируется на дизайне упаковки и брендинге российского алкоголя) Алексей Якушик. По его словам, у разных стран-производителей вина есть свой стиль и традиции дизайна этикеток. Новое российское вино выделяется нестандартным креативом, производители все чаще используют оригинальные и провокационные подходы в оформлении бутылок. «Раньше мы перенимали европейский стиль в дизайне винных этикеток, использовали лаконичные и понятные элементы. Сейчас же все изменилось: россияне очень креативны, творческий подход у нас в ДНК и, я уверен, такой подход будет со временем развиваться и обретет большую популярность, оформление вина будет ярче, интереснее и это, несомненно, будет способствовать росту продаж продукции российских виноделов», — считает он.

«Мы открыты к новым решениям и стараемся грамотно интегрировать их в продуктовый портфель бренда. Например, для нового безалкогольного продукта “Абрау-Дюрсо” — лимонада на основе виноградного сока, мы не только разработали этикетку, отличную от привычных для данной категории, но и уникальный неологизм “винонад”, который, как мы надеемся, станет именем нарицательным для всей категории безалкогольных газированных напитков на основе винограда, — рассказывает Дмитриев. — Выбор стилистики и дизайна продукта диктует и категория потребителей, для которой предназначен продукт. Так, одной из самых ярких и нестандартных в плане дизайна является наша линейка искристых напитков Abrau Light, предназначенных для молодежи. Ранее в дизайне этикеток продуктов линейки мы использовали AR (дополненную реальность), а сейчас сделали этикетку с неоновой подсветкой. Она ярко светится в темноте, тем самым отвечая ситуации потребления напитка — в вечернее время или в клубном полумраке». Также для линейки Abrau Light был разработан удобный формат ready-to-drink в алюминиевой банке объемом 0,25 мл с ярким дизайном, и создана первая в России рекламная кампания в рамках категории безалкогольного искристого — ролик «Живи на лайте» от Abrau Light Zero, добавляет он.

Ранее «Агроинвестор» писал, что подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина. В список приоритетных направлений для наращивания поставок вошли Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. В прошлом году экспорт российских виноградных вин в натуральном выражении вырос по сравнению с 2020-м почти на 25% до 642,1 тыс. дал, в денежном — на 34% до $13,3 млн. Основными рынками сбыта были страны ближнего зарубежья: на их долю пришлось 67% поставок в денежном выражении. При этом спрос на отечественные вина внутри страны также растет на фоне ухода иностранных производителей.

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Татьяна Кулистикова 

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