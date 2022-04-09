Павел Титов, «Абрау-Дюрсо»: «Отрасль виноделия необходимо поддерживать по всей цепочке»

«Абрау-Дюрсо»

По итогам прошлого года ГК «Абрау-Дюрсо» вложила 540 млн руб. в развитие и расширение сырьевой базы, в частности было высажено 116 га виноградников на территории Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и Ростовской области («Винодельня Ведерниковъ»). В этом году компания рассчитывает высадить 471 га виноградников, в том числе на землях винодельни «Юбилейная», купленной в 2020 году. Также группа планирует приступить к созданию своего питомника.



«Это большой шаг, но, думаю, он самый правильный в наших реалиях, — отметил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в ходе презентации итогов работы группы компаний. — Независимость и автономность по посадочному материалу просто необходима, тем более что этот питомник будет работать не только на высадку новых площадей, но и на ремонт старых виноградников. Так нам будет проще досаживать и корректировать уже существующие обширные площади». В первую очередь, питомник будет обеспечивать собственные нужды «Абрау-Дюрсо», хотя в перспективе возможна продажа саженцев другим участникам рынка. О планах развития виноградарства и существующих в отрасли проблемах Павел Титов рассказал «Агроинвестору».



— Какие инвестиции в расширение виноградников запланированы на этот год?



- Только на высадку новых виноградников направим около 500-600 млн руб. Стоимость создания питомника до конца еще не просчитана, оценочно — около 500 млн руб. Сейчас мы импортируем саженцы, а также закупаем у наших коллег внутри страны.



— Ожидаете ли сложностей с поставками импортных саженцев в связи с геополитической ситуацией?



- Нынешняя ситуация может усложнить реализацию нашего проекта с точки зрения импорта, хотя сейчас сложно предсказывать. В целом проблемы с доставкой саженцев могут проявиться позже. На этот год мы себя обезопасили, потому что планы строили давно, саженцы законтрактованы и отчасти привезены. Так что этот год мы, надеюсь, пройдем без заминки, как будет дальше — трудно сказать. Но, во-первых, у нас осталась Сербия, которая поставляет саженцы, во-вторых, мы также законтрактовались у коллег из Краснодарского края.



— Насколько ощутимая разница в качестве импортных и отечественных саженцев?



- Как ни грустно, импортные пока лучше. На данный момент в России есть обычные питомники, но не клоновая селекция. У российских саженцев есть проблемы с приживаемостью, с адаптацией к терруарам, но я думаю, что со временем эта проблема будет решена.



— От какие еще импортных средств производства вы зависите?



- Высокоспециализированная виноградарская техника не производится в России. Еще два урожая мы сможем пройти на существующей технике, а как быть дальше — вопрос. Также раньше мы пользовались импортными удобрениями и средствами ухода за виноградниками, но есть и отечественные альтернативы, вопрос только в наличии необходимых объемов и доступности. Но, поскольку мы — крупные покупатели, мы остаемся в приоритете у поставщиков, так что справляемся.



— Насколько для вас актуален кадровый вопрос?



- Кадровый вопрос очень болезненный. Наверное, в аграрном направлении ситуация чуть легче, но есть критическая нехватка специалистов-технологов, виноделов, инженеров. Мы пытаемся сотрудничать с региональными институтами и академиями, чтобы набирать персонал, но, конечно, это очень долгий процесс. В отрасли катастрофическая нехватка профессионалов. Поэтому критически необходима поддержка Минобрнауки с долгосрочными программами, потому что спрос на эти профессии будет расти.



— А как обстоят дела с сезонными рабочими?



- В этом вопросе основные сложности у нас были в пандемийные 2020 и 2021 годы, когда передвижение между регионами было ограничено. Сейчас ситуация разрешилась.



— Насколько достаточной или недостаточной считаете господдержку отрасли? Каких мер поддержки не хватает?



- Господдержка — это постоянная тема для дискуссий. Если мы говорим об импортозамещении, то государственной поддержки для отрасли нужно в разы больше. Она должна быть не ниже, чем у других винодельческих держав. Мы сейчас получаем возмещение примерно 30% от стоимости закладки виноградника, но должно быть не менее 60%, если мы хотим быть более конкурентоспособны в глобальном понимании, и если хотим значительно ускорить высадку.



Также необходима отдельная, подчеркиваю, отдельная программа по субсидированию создания питомников, потому что на данный момент практически никому не удается получить какие-то компенсации за осуществленные в этом направлении инвестиции. Вообще же, раз вино признали сельхозпродуктом, процесс субсидирования нужно расширять на весь цикл его производства, тогда как сейчас речь идет только о поддержке сельскохозяйственного направления. Отрасль необходимо поддерживать по всей цепочке.

