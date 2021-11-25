Минсельхоз: в 2021 году урожай винограда будет на уровне прошлого года

Минсельхоз готовит отдельный федеральный проект по развитию виноградарства и виноделия Pixabay

Производство винограда и вина в России в этом году сохранится на уровне прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, которое она сделала на пресс-конференции, посвященной итогам национального проекта «Винный гид России-2021». По ее словам, урожай составит 680 тыс. т, производство вина из российского винограда будет на уровне 44 млн декалитров.



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович сказал «Агроинвестору», что сейчас урожай уже собран, и, по предварительным данным, он составил порядка 600 тыс. т. В прошлом году урожай винограда, по данным Росстата, составил около 682 тыс. т — примерно на уровне 2019-го (678 тыс. т). «Отрасль работает на максимуме своих возможностей, урожай собрали, теперь завершаем переработку. В течение следующего года отправим его в виде бутылок вина на прилавки магазинов», — сказал Попович, отметив, что главный вопрос сейчас в нехватке винограда. «Сегодня мы живем в условиях дефицита винограда», — добавил он.



Лут отметила, что нынешний сезон для виноградарей оказался непростым. Кроме того, она заявила, что есть риск небольшого снижения производства вина в связи с введением в прошлом году закона о виноградарстве и виноделии. «Мы предполагали, что будет падение объемов производства вина, так как теперь оно у нас производится только из нашего винограда, — сказала Лут. — Но, тем не менее, надеемся, что наши виноделы перестроились и, соответственно, ожидаем объема производства на уровне прошлого года».



Замминистра также сообщила, что с учетом большого внимания государства к виноградарской и винодельческой отрасли Минсельхоз по поручению президента Владимира Путина готовит отдельный федеральный проект по развитию этих секторов. Срок его реализации будет рассчитан на период с 2022 по 2030 годы. Ежегодно на него будет выделяться от 2,4 млрд руб. до 3,3 млрд руб.



Ключевым показателем проекта является увеличение площади виноградников на 35%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Лут. «Сейчас мы проводим инвентаризацию земель для того, чтобы выделить виноградопригодные земли в соответствии с законом и эффективно и правильно их вводить в оборот», — сообщила она.



Для увеличения площади виноградников Минсельхоз планирует направить в отрасль 25,5 млрд руб. до 2030 года. Попович сказал «Агроинвестору», что это огромная сумма, она гораздо выше той, на которую рассчитывали виноградари. «Главное, чтобы эти средства мотивировали закладывать виноградники, потому что это субсидии. Основные затраты идут от бизнеса. Теперь мы ждем разбивку по годам», — уточнил он. По словам Поповича, в этом году господдержка отрасли составила около 2 млрд руб. Все средства были направлены на субсидирование посадок виноградников и работы по уходу за ними.



В конце октября Роскачество провело исследование «Винный гид России», где говорится, что в России средняя стоимость закладки 1 га виноградника с 4 тыс. саженцев составляет 2,5 млн руб. В течение последних трех лет эта сумма выросла примерно на 47%. За три года цена европейских саженцев винограда выросла более чем на 13% и теперь составляет 1,7 евро за штуку. Авторы исследования не исключают, что по итогам этого года стоимость саженцев достигнет 2 евро. Кроме того, на повышение стоимости закладки виноградника в России отразилось подорожание шпалерных конструкций (из-за роста цен на металл), увеличение затрат на технику и зарплату рабочим, которые ухаживают за виноградником.

