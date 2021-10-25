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Аналитика

Роскачество: себестоимость закладки виноградников выросла почти на 50%

Саженцы и средства производства дорожают

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Крупнейшим владельцем виноградников в России считается «Кубань-вино»
Pixabay
Крупнейшим владельцем виноградников в России считается «Кубань-вино»
Pixabay

В России средняя стоимость закладки 1 га виноградника с 4 тыс. саженцев составляет 2,5 млн руб. В течение последних трех лет эта сумма выросла примерно на 47%. Такие данные следуют из исследования «Винный гид России», который составило Роскачество, пишет «Коммерсантъ». В документе отмечается, что за три года цена европейских саженцев винограда выросла более чем на 13% и теперь составляет 1,7 евро за штуку. Авторы исследования не исключают, что по итогам этого года стоимость саженцев достигнет 2 евро.

Кроме того, на повышение стоимости закладки виноградника в России отразилось подорожание шпалерных конструкций (из-за роста цен на металл), увеличение затрат на технику и зарплату рабочим, которые ухаживают за виноградником. Глава винодельческого предприятия «Фанагория» Петр Романишин подтверждает, что себестоимость закладки виноградника выросла. Он добавил, что в течение года на 30-40% подорожали пестициды, также повышаются цены на землю, необходимую для выращивания винограда, пишет «Коммерсантъ».

Романишин подчеркивает, что если затраты на производство винограда будут расти и дальше, это скажется на конечной стоимости вина. По подсчетам Роскачества, сейчас себестоимость бутылки вина у крупных производителей составляет от 20 руб. до 25 руб. Себестоимость вина у небольших компаний превышает 100 руб. за бутылку.

Романишин также рассказал, что в Краснодарском крае стоимость сельхозугодий за последний год выросла почти вдвое. По данным экспертов Роскачества, в Анапе крупные массивы земли можно найти по цене 300-500 тыс. руб. за 1 га. В Крыму в местах долины Бельбека цены на землю за три года увеличились в три раза до 1 млн руб. за 1 га, в Бахчисарайском районе — в 2-2,5 раза до 500 тыс. руб. за 1 га.

Крупнейшим владельцем виноградников в России считается «Кубань-вино» с 8,5 тыс. га, под контролем «Фанагории», «Массандры», «Абрау-Дюрсо», «Инкермана» - от 3 тыс. га. По данным Минсельхоза, на 2020 год в России было 96,75 тыс. га виноградников.


Ранее в Абрау-Дюрсо прошел саммит виноделов, участники которого решили создать Федеральную саморегулируемую организацию виноделов. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе саммита говорил, что до 2030 года для поддержки российского виноградарства и виноделия будет ежегодно выделяться 2,4 млрд руб. «Общий объем средств до 2030 года может составить 25,5 млрд руб.», — оценил министр. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович тогда отмечал, что указанных средств недостаточно. «С точки зрения тех задач, которые поставили перед виноградарями и виноделами по площадям посадки винограда, необходимо как минимум в два раза увеличить указанную сумму», — комментировал Попович «Агроинвестору».

Екатерина Шокурова 

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