Экспорт вина из России вырос почти на 30%

Главной задачей российских производителей является обеспечение внутреннего рынка качественным вином «Фанагория»

Экспорт виноградных вин из России по итогам 2021 года увеличился на 28% до 619 тыс. дал. В стоимостном выражении поставки выросли на 38% до $13 млн, сообщил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» со ссылкой на предварительные данные ФТС. Отмечается, что в прошлом году российская винодельческая продукция поставлялась более чем в 30 стран.



Основными покупателями российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Ведущим импортером является Украина: отгрузки в эту страну в 2021 году увеличились на 14% до 322 тыс. дал, или на 15% в стоимостном выражении, до $5,1 млн. Второе место среди иностранных покупателей занимает Южная Осетия, увеличившая ввоз на 20% до 52 тыс. дал на сумму $1,6 млн, рост в деньгах составил 42%. На третьем месте — Китай, купивший 61 тыс. дал российского вина (-4,8%) на $1,2 млн (+6,5%). Следом идут Казахстан и Латвия. Экспорт в Казахстан в прошлом году вырос в 2,4 раза до $1,2 млн, в Латвию — в 1,9 раза до $843 тыс.



«Агроэкспорт» отметил, что перечень государств-импортеров планомерно расширялся: начались отгрузки в Словению и Монголию, винодельческое предприятие «Фанагория» начало экспорт во Францию, а винодельня «Кубань-Вино» впервые отправила российское вино в Уганду. «Кубань-Вино» отгрузила в Африку контейнер кубанского игристого вина, в будущем компания планирует расширять как объемы, так и ассортимент поставок.



Всего в 2021 году «Кубань-Вино» открыла девять экспортных направлений, объем зарубежных продаж достиг рекордного уровня. «Продажи за рубеж для производителей являются частью их маркетинговой стратегии, поэтому мы прогнозируем, что положительная динамика экспорта в перспективе продолжится», — отметил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович (цитата по «Агроэкспорту»). «Для нас важно, что наша продукция становится все больше востребована на внешних рынках. В прошлом году объем экспорта вина на 25% превысил показатель предыдущего года», — сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.



По оценке «Агроэкспорта», с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт в этой категории может превысить $25 млн. Среди перспективных направлений поставок отечественной продукции — страны СНГ (Беларусь, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам).



По словам Поповича, сейчас основной задачей российских производителей является обеспечение внутреннего рынка качественным вином, поэтому больших объемов экспорта в ближайшей перспективе не ожидается. Тем не менее, российские компании активно занимаются продвижением российского вина на зарубежных выставках, повышая статус и узнаваемость отечественной продукции.

