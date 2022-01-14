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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Экспорт вина из России вырос почти на 30%

Основными покупателями остаются страны ближнего зарубежья

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Главной задачей российских производителей является обеспечение внутреннего рынка качественным вином
«Фанагория»
Главной задачей российских производителей является обеспечение внутреннего рынка качественным вином
«Фанагория»

Экспорт виноградных вин из России по итогам 2021 года увеличился на 28% до 619 тыс. дал. В стоимостном выражении поставки выросли на 38% до $13 млн, сообщил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» со ссылкой на предварительные данные ФТС. Отмечается, что в прошлом году российская винодельческая продукция поставлялась более чем в 30 стран.

Основными покупателями российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Ведущим импортером является Украина: отгрузки в эту страну в 2021 году увеличились на 14% до 322 тыс. дал, или на 15% в стоимостном выражении, до $5,1 млн. Второе место среди иностранных покупателей занимает Южная Осетия, увеличившая ввоз на 20% до 52 тыс. дал на сумму $1,6 млн, рост в деньгах составил 42%. На третьем месте — Китай, купивший 61 тыс. дал российского вина (-4,8%) на $1,2 млн (+6,5%). Следом идут Казахстан и Латвия. Экспорт в Казахстан в прошлом году вырос в 2,4 раза до $1,2 млн, в Латвию — в 1,9 раза до $843 тыс.

«Агроэкспорт» отметил, что перечень государств-импортеров планомерно расширялся: начались отгрузки в Словению и Монголию, винодельческое предприятие «Фанагория» начало экспорт во Францию, а винодельня «Кубань-Вино» впервые отправила российское вино в Уганду. «Кубань-Вино» отгрузила в Африку контейнер кубанского игристого вина, в будущем компания планирует расширять как объемы, так и ассортимент поставок.

Всего в 2021 году «Кубань-Вино» открыла девять экспортных направлений, объем зарубежных продаж достиг рекордного уровня. «Продажи за рубеж для производителей являются частью их маркетинговой стратегии, поэтому мы прогнозируем, что положительная динамика экспорта в перспективе продолжится», — отметил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович (цитата по «Агроэкспорту»). «Для нас важно, что наша продукция становится все больше востребована на внешних рынках. В прошлом году объем экспорта вина на 25% превысил показатель предыдущего года», — сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По оценке «Агроэкспорта», с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт в этой категории может превысить $25 млн. Среди перспективных направлений поставок отечественной продукции — страны СНГ (Беларусь, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам).

По словам Поповича, сейчас основной задачей российских производителей является обеспечение внутреннего рынка качественным вином, поэтому больших объемов экспорта в ближайшей перспективе не ожидается. Тем не менее, российские компании активно занимаются продвижением российского вина на зарубежных выставках, повышая статус и узнаваемость отечественной продукции. 

Екатерина Шокурова 

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