«Абрау-Дюрсо» начнет выпускать лимонады и энергетики

По итогам 12 месяцев 2021 года объем продаж «Абрау-Дюрсо» достиг рекордных 45,9 млн бутылок «Абрау-Дюрсо»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», лидер российского рынка игристых вин, планирует расширить линейку продукции: будет развивать линейку крепкого алкоголя, а также начнет выпускать лимонады и энергетические напитки. Кроме того, в планах компании производство низкоалкогольного игристого вина Abrau Light в алюминиевых банках. Также среди новых направлений работы компании — производство масла из виноградной косточки и косметики. О планах компании президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал в ходе презентации итогов работы группы за 2021 год.



В прошлом году группа начала производить горькую настойку «Семь овощей», которая, по словам Титова, была очень хорошо оценена рынком. Продолжением линейки станет премиальный джин «Семь трав», в ближайшее время он появится в продаже. «Это натуральный крафтовый продукт, который создавался нашими специалистам, — отметил Титов. — Нам пришелся по вкусу краснодарский можжевельник, и его такое количество, что можно коммерциализировать». В перспективе ассортимент крепких спиртных напитков будет расширяться. Игристое вино в алюминиевой банке станет для «Абрау-Дюрсо» первым продуктом в категории ready-to-drink, оно должно появиться в продаже через месяц — к сезону пикников.



Проект производства лимонадов рассчитан на среднесрочную перспективу, о его старте компания планирует сообщить позже. Также в активной разработке две линейки энергетических напитков. «Рынок для нас абсолютно новый, но мы увидели и почувствовали свой потенциал в разрезе безалкогольной продукции», — прокомментировал Титов, уточнив, что сейчас идет разработка подбрендов, которые будут представлены в этом году.



Еще одним новым направлением работы компании стало производство сортового масла из виноградной косточки, в прошлом году было продано 50 тыс. бутылок, уточнил Титов. Себестоимость производства доступная, поскольку перерабатывается, по сути, побочный продукт, объемы выпуска могут быть увеличены.



Следующим шагом для компании стало производство косметики. «Мы видим достаточно высокий потенциал для этой линейки даже в контексте импортозамещения, — отметил Титов. — Особое внимание мы уделили экологичности продукта, косметика выпускается в быстроразлагаемой упаковке, поскольку повестка ESG стала для нас ключевой».



Кроме того, Титов рассказал, что «Абрау-Дюрсо» продолжит расширять и технически переоснащать принадлежащую ей «Винодельню Ведерниковъ», которая специализируется на автохтонных сортах винограда. Также группа планирует возобновить выпуск тихих вин на купленной в 2020 году винодельне «Юбилейная». «Мы считает доступное тихое вино серьезным направлением, поэтому оживим линейку», — добавил Титов.



По итогам 12 месяцев 2021 года объем продаж «Абрау-Дюрсо» достиг рекордных 45,9 млн бутылок, что на 11,8% выше показателей 2020 года. Из них собственное производство составило 44,6 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (плюс 12%). Согласно управленческой отчетности группы, ее доход в 2021 году вырос на 15% до 10,15 млрд руб. (8,72 млрд руб. в 2020 году по МСФО), показатель EBITDA составил 2,9 млрд руб. (2,1 млрд руб.), чистая прибыль — 1,3 млрд рублей (1,1 млрд руб.), рентабельность чистой прибыли составила 13%, сообщила компания.

