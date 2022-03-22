В этом году на Кубани увеличится площадь виноградников

Питомники Краснодарского края обещают производить до 4 млн саженцев Pixabay

В 2022 году площадь виноградников на Кубани увеличится на 30 тыс. га. Такое заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба правительства Краснодарского края. Главная задача региона на сегодня — обеспечить качественной кубанской продукцией внутренний рынок, подчеркнул Кондратьев.



По его словам, развитие виноградарства в крае идет на основе сортов местной селекции. «Питомники региона обещают до 4 млн саженцев. Ориентируемся на собственную селекцию. Поэтому виды на будущий урожай в этом году хорошие, — подчеркнул глава региона.



Между тем, президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в интервью «Коммерсанту» сказал , что увеличение уровня общей инфляции в России отразится на стоимости продукции винодельческих предприятий. «При таких условиях российское вино не может не подорожать: в производстве используются импортные дрожжи, а для выращивания винограда необходимы химические средства защиты растений, в том числе те, которые закупаются за границей», — пояснил Попович.



Многое будет зависеть от продолжительности проблем, связанных с колебаниями валютных курсов и логистических сложностей с завозом импортных компонентов. «У нас есть определенные резервы, запаса прочности наших производителей может хватить примерно на полгода. Вопрос — как дальше? Если кризис будет длительный?», — задается вопросом Попович.



Худший вариант развития событий, по его мнению, может привести к снижению качественных характеристик продукции российских виноделов. Тем не менее, дефицита или тем более ее исчезновения с полок российских магазинов в обозримом будущем опасаться не стоит — виноградники заложены, поэтому вино будет, сказал глава союза.



«Что касается потенциальных возможностей, которые открывает для производителей рост стоимости вина импортного производства: сейчас в торговле российские и импортные тихие вина представлены в пропорции примерно пятьдесят на пятьдесят. В сегменте игристых вин доля нашей продукции доходит до 60%», — сказал Попович «Коммерсанту». Возможный рост доли отечественной продукции ограничен объемом сырьевой базы российских предприятий. «Все, что можно сделать из российского винограда, уже в продаже. Для наращивания производства будет необходимо увеличивать площади виноградников», — заключил Попович.

