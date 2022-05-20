В этом году российские вина могут занять 70% рынка

Российским производителям стоит активнее выходить на рынок сухих и полусухих вин М. Стулов

В этом году доля российских вин на внутреннем рынке может увеличиться на 10% и достигнуть 70%, прогнозирует Роскачество. «Поставки импортного вина в Россию с марта текущего года идут со сложностями. Есть проблемы с логистикой, а также с действиями некоторых стран по блокировке финансовых транзакций из России», — говорится в его сообщении.



«Если рассматривать импорт из недружественных стран, наиболее высока доля поставок в категории игристых вин. Только на три страны ЕС — Италию, Испанию и Францию — приходится более 95% объемов поставляемого в страну игристого вина (свыше 72 млн л)», — оценили эксперты Роскачества. В категории тихих вин поставки из недружественных стран, включая Евросоюз, США, Австралию и ряд других, составили 66% от общего объема ввоза вина в Россию. Однако эксперты не ожидают полной остановки поставок из стран Евросоюза в ближайшее время: торговые сети меняют схемы работы и логистические маршруты, обеспечивая наличие товара на полках.



По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в Россию было ввезено порядка 295 млн л тихих вин и свыше 75 млн л игристых. По оценке руководителя проекта «Экспортный бренд российского вина» Павла Майорова, которую приводит ТАСС, до 60% иностранного вина может временно или навсегда пропасть с полок российских магазинов из-за санкций и проблем с логистикой. «Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек», — сказал Майоров.

Выпадающий объем импорта может быть частично компенсирован поставками из стран ближнего зарубежья, в том числе ЕАЭС, логистика с которыми гораздо проще, а проблем с платежами нет, отмечает Роскачество. Тем не менее, в перспективе существенный объем импорта предстоит заместить российским виноделам. На сегодняшний день наиболее активно идет компенсация выпадающих объемов игристых вин: по данным Росстата, в январе-апреле 2022 года объем их производства увеличился на 24% относительно аналогичного периода прошлого года.



При этом, по оценке Роскачества, основной объем производства вина в России занимают полусладкие вина — 55%, а в импорте преобладают сухие (70% поставок) и полусухие (14% вина). «Российским производителям стоит активнее выходить на рынок сухих и полусухих вин. В современной торговле это наиболее востребованная платежеспособной аудиторией категория вина», — говорит руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович ранее обращал внимание, что возможный рост доли отечественной продукции ограничен объемом сырьевой базы российских предприятий. «Все, что можно сделать из российского винограда, уже в продаже. Для наращивания производства будет необходимо увеличивать площади виноградников», — комментировал он.

