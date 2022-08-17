Качество кубанских вин может ухудшиться из-за роста производства

Вряд ли проблема снижения качества может затронуть вина дорогого и средних ценовых сегментов​ Pixabay

В Краснодарском крае за семь месяцев этого года объем производства винодельческой продукции всех видов и, соответственно, продаж увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. В том числе объем продаж виноградных вин вырос на 10%, игристых — на 45%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова начальника отдела по виноградарству и винодельческой промышленности Минсельхоза региона Симона Черепнина. Опрошенные изданием эксперты объясняют это уходом с российского рынка импортной продукции. Однако они фиксируют некоторую стагнацию в работе по улучшению качества кубанских вин, называя это «болезнью роста».



Так, руководитель рабочей группы проекта Роскачества «Винный гид России» Артур Саркисян сказал изданию, что спрос на российское вино сильно вырос, в результате чего производители увлеклись гонкой за количеством, забыв, что нельзя при этом снижать темпов улучшения качества. «Сейчас мы достигли того уровня, когда по поводу чистоты вина уже не приходится говорить, но для нас как для экспертов, которые постоянно наблюдают, как происходит развитие в разных винодельческих регионах, подход “собрать как можно больше винограда и сделать из него как можно больше вина” уже недопустим. По сравнению с прошлым годом качество поменялось, вино стало более простым, а хочется чего-то более интересного», — сказал Саркисян (цитата по «Коммерсанту»).



В ходе аудита экспертам пришлось столкнуться с практикой некоторых виноделен, которые, имея возможности для переработки 200 т винограда, пытаются выйти на 700 т, погоня же за объемами, не обеспеченными технологическими мощностями, почти всегда влияет на качество, продолжает он. Подобная ситуация была в 2014 году, когда потребитель начал пробовать российские вина, производители нарастили выпуск, но потребитель понял, что ничего качественного нет, и произошли провалы в продажах



Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорит, что в 2021-м производство вин на Кубани упало на 10-12% к 2018-2020 годам, в то время как в январе-июле 2022-го наблюдался рост на 11% к 2021-му. При этом производство игристых вин в последние годы активно увеличивалось: в 2021-м к 2020-му — на 14%, к 2018-му — на 40%. В январе-июле 2022-го к 2021 году — на 34%. «Я не думаю, что качество относительно прежних лет снижается. У нас есть давняя проблема: дефицит винограда, который покрывался чем-то другим, но это покрытие происходит не в среднем и не в дорогом ценовом сегментах, а в самом дешевом», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз. Так что, по его словам, снижение качества вероятно только среди дешевых вин.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», в целом позитивно смотрят на развитие рынка российского вина в 2022 году, однако дальнейшие перспективы считают туманными. Так, в России нет производства дрожжей, ферментных препаратов, фильтрующих материалов, материалов для флотации (метод очистки виноградного сусла), отмечает Черепенин. Некоторые производители смогли запастись вспомогательными материалами на будущее, но отрасли, конечно, придется столкнуться с определенным дефицитом саженцев, пробки и бочек, добавляет Саркисян.



Вместе с тем доцент кафедры виноградарства Кубанского государственного аграрного университета Дмитрий Козаченко отмечает, что главным нерешенным вопросом отрасли остается отсутствие качественной селекции посадочного материала, особенно по автохтонным сортам. По его словам, те производители, которые ей занимаются, работают с импортными сортами, завезенными более 20 лет назад из Франции и Италии.



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