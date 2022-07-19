Россия будет развивать экспорт вина

Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина, пишет РБК со ссылкой на данные портала госзакупок. Исполнитель должен провести исследование зарубежных рынков винодельческой продукции и определить целевые страны. Для приоритетных рынков должны быть проанализированы оптимальные варианты поставок, основные конкуренты и барьеры для импорта, а также предпочтения потребителей вина в этих странах. По итогам исследования должны быть составлены практическая «дорожная карта» и предложения по мерам господдержки. Разработчик концепции будет определен 5 августа, на работу над документом ему отводится 120 дней, следует из условий конкурса. За выполнение работ заказчик готов предложить стартовую цену от 36 млн руб.
Как указано в техзадании для разработчиков концепции, учитывая введенные в этом году «недружественными» странами санкции, список приоритетных направлений для развития экспорта российского вина должен включать рынки четырех географических регионов: Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. В Азии российское вино уже покупают, в частности, Казахстан, Китай и Монголия. В целом страны Азии в прошлом году закупили вина больше чем на $7 млрд — это свыше 17% от общемирового объема импорта винодельческой продукции, основная часть поставок приходится на Китай, Японию и Гонконг.
Налаженные торговые связи делают рынок Китая одним из приоритетных для экспорта российского вина, отмечается в материалах для разработки концепции. Но пока поставки из России составляют менее 1% от всего китайского импорта вин в денежном выражении. Также заказчик концепции считает перспективными страны Ближнего Востока, несмотря на то что употребление алкоголя среди местного населения не распространено. Но российское вино можно продвигать для туристов, а также экспатов и иммигрантов.
Среди стран Африки интересными могли бы быть Уганда, Марокко, Ангола, уточнили РБК в «Агроэкспорте». В Латинской Америке есть собственное производство вина, однако также оно завозится из других частей света, в том числе из Европы, и российская продукция может конкурировать на этом рынке.
В прошлом году экспорт российских виноградных вин, как уточнила РБК пресс-служба «Агроэкспорта», вырос по сравнению с 2020-м в натуральном выражении почти на 25% до 642,1 тыс. дал, в денежном — на 34% до $13,3 млн. Основными рынками сбыта были страны ближнего зарубежья: на их долю пришлось 67% поставок в денежном выражении. Основным покупателем российских вин в 2021 году была Украина с 322 тыс. дал на $5,1 млн. Второе место занимала Южная Осетия (52 тыс. дал на $1,6 млн), третье — Китай (61 тыс. дал на $1,2 млн).
Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорит, что сейчас объемы экспорта вина незначительны: продажи игристого вина на внешние рынки составляют несколько млн литров — это около 1,5% от объема производства, половина поставок идет в ДНР и ЛНР. «То есть экспорт сейчас находится в зачаточном состоянии. Мировой рынок осваивать очень сложно, поэтому инициатива “Агроэкспорта” своевременна. Не стоит думать, что мы завалим нашим вином Китай и Африку — это длительный процесс, который может растянуться на десятилетия, но это не значит, что и начинать не стоит», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз. По его словам, продвижение на экспорт российских вин позитивно отразится и на внутреннем рынке.
В то же время источник «Агроинвестора» в отрасли виноделия говорит, что сейчас в приоритете должен быть не экспорт, а удовлетворение собственных потребностей. По его словам, производимого в России винограда хватает только на 50% рынка вина, остальное — импорт уже готового продукта. «И сейчас, когда импортного вина недостаточно, все ресурсы нужно направить на удовлетворение нужд россиян. Какой тут экспорт?», — рассуждает собеседник «Агроинвестора». По его словам, сейчас вино из России почти не вывозится, а те поставки на внешние рынки, что были раньше, в большинстве своем шли в ДНР и ЛНР.
Дробиз считает, что развитие экспорта не помешает наращиванию производства вина для удовлетворения собственных нужд. «Не надо думать, что на внешние рынки сразу пойдут какие-то серьезные объемы. Эта программа на десятилетия, и за 10-15 лет с дефицитом (винограда, вина) успеют справиться, и экспорт будет, — уверен он. — Наше вино не ждут в Китае или Африке. В Китае, например, его потребление снижается уже пять лет, и пик интереса к вину в стране уже прошел. Африку же западный мир превратил в пивной континент. Но нужно бороться. Конкуренция есть везде, и во всех странах мира, которые занимаются производством вина, кроме России, отмечается его перепроизводство. Поэтому на мировом рынке жесточайшая борьба за место на потребительском рынке, и наше вино это тоже ждет», — заключил эксперт.
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