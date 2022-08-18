«Фанагория» планирует выпустить более 2 млн дал продукции

Компания реализует стратегию по наращиванию выпуска премиальных напитков Pixabay

Одна из крупнейших виноделен России, «Фанагория», в этом году планирует выпустить более 2 млн дал продукции, в том числе свыше 1,5 млн дал тихих и более 300 тыс. дал игристых вин, а также около 150 тыс. дал коньяков и виноградной водки (чачи), рассказал «Агроинвестору» представитель компании. «Благодаря тому, что группа компаний “Фанагория” — предприятие полного цикла, и все напитки производятся из винограда, выращенного на собственных виноградниках на Таманском полуострове, в 2022 году объемы выпуска вин, коньяков и виноградной водки останутся на том же уровне, что и в предыдущие годы», — добавляет он.



«Мы продолжаем создавать вина и дистилляты в соответствии с годовыми планами, чтобы у российских покупателей был традиционный выбор прекрасных отечественных вин, не уступающих по качеству импортным, по лучшим ценам. И, конечно, мы порадуем ценителей вина интересными новинками», — делится гендиректор «Фанагории» Петр Романишин. По его словам, компания уже несколько лет реализует стратегию по наращиванию выпуска премиальных напитков, для производства которых требуется длительное время, а также развивает новые направления. В первом полугодии 2022-го увеличилось производство именно премиальных вин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20%.



В целом продажи продукции «Фанагории» за первые шесть месяцев в текущем году сопоставимы с результатами аналогичного периода 2021-го. В первом полугодии группа отметила наибольший рост продаж в категориях тихих и игристых вин. Продажи тихих вин благодаря акциям, проводимым в крупных продуктовых сетях и новинкам в портфеле, например линейке розовых вин Rose, выросли на 22% по отношению к первым шести месяцам 2021 года, а игристых — на 14%. Рост наблюдается и в сегменте HoReCa, но эта динамика связана с разработанной три года назад программой развития этого направления. «Благодаря верно выбранной стратегии взаимодействия с отельерами и рестораторами по итогам первого полугодия 2022 года мы увеличили продажи в сегменте HoReCa на 50% по сравнению с доковидным 2019 годом», — говорит представитель компании.



При этом проблем с оборудованием у компании нет: она создала более чем годовой запас комплектующих, необходимых для изготовления продукции. Кроме того, идет поиск альтернативных вариантов поставщиков. Так, группа уже нашла производителя пластиковой пробки в одной из стран ЕАЭС и планирует закупать их для вин, которые употребляются в первый год после изготовления.



Накануне «Агроинвестор» писал, что спрос на российское вино увеличился на фоне снижения импорта, однако рынок рискует столкнуться с «болезнью роста», когда производители в погоде за увеличением объемов выпуска снижают темпы улучшения качества. По сравнению с прошлым годом вино стало более простым, а хочется чего-то более интересного, отмечал руководитель рабочей группы проекта Роскачества «Винный гид России» Артур Саркисян.



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