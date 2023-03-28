Снижение экспортных цен на пшеницу может привести к остановке продаж

Экспортные цены пшеницы с учетом пошлины находятся ниже себестоимости для большинства регионов России В. Бычков

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% достигли минимального уровня, после которого продажи могут остановиться. Такое мнение «Интерфаксу» озвучил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его данным, средняя цена составляет $275 за тонну FOB Новороссийск. Цены находятся на таких низких уровнях, что продавать пшеницу за рубеж становится невыгодно, отметил Зернин.



По словам Зернина, дальше стоимость пшеницы вряд ли будет снижаться, «несмотря на продолжающиеся спекулятивные атаки на зарубежных биржах, связанные с активной игрой на понижение цен бумажных контрактов». «Российские экспортеры не видят предпосылок к дальнейшему снижению цен на рынке физического зерна из-за роста затрат на его производство и стабильно высокого спроса на сельхозпродукцию со стороны крупнейших мировых покупателей», — сказал Зернин агентству. Он напомнил, что покупатели российского зерна — крупнейшие потребители, больше озабоченные продовольственной безопасностью и развитием перерабатывающих отраслей, чем одномоментной выгодой от биржевых спекуляций.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на пшеницу действительно снизились. Он отметил, что это общемировое и естественное явление, добавив, что «запасы зерна в России сейчас огромные». «Цены перешли практически в режим свободного плавания. Поэтому единственное решение, которое поможет рынку — это отмена экспортных пошлин. Именно отменить, а не корректировать расчетную формулу. В этом случае доходы сельхозпроизводители будут поддержаны, и, соответственно, экспорт будет идти нормально», — считает он.



Корбут отметил, что экспортные цены пшеницы с учетом пошлины находятся ниже себестоимости для большинства регионов России. «При этом попытки косметических действий вроде регулирования стоимость перевозки, с моей точки зрения, радикального решения не дадут. Конечно, можно поднять закупочную цену на 200-300 руб. для сельхозпроизводителя, но не более того», — говорит Корбут.



Гендиректор управляющей компании «Август-Агро» Айдар Галяутдинов сказал «Агроинвестору», что рекордный урожай 2022 года привел к переизбытку предложения на внутреннем рынке. Сбыт сельхозпродукции за рубеж при этом осложнен целым рядом причин: среди них санкции, высокие вывозные пошлины, транспортная логистика и так далее. На сегодняшний день в «Август-Агро» остаются нереализованными 158 тыс. т зерна — почти половина урожая, рассказал Галяутдинов. «Приходится прилагать максимальные усилия, чтобы продать его даже по сложившимся низким ценам», — сетует он. «Август-Агро» не занимается экспортом зерна, нереализованные остатки предназначены исключительно для внутреннего рынка.



В середине марта аналитический центр «СовЭкон» прогнозировал, что в марте Россия может экспортировать 4,2 млн т пшеницы. Показатели вывоза за этот месяц могут в два раза превысить прошлогодние. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорила «Агроинвестору», что в марте наблюдается активный спрос со стороны традиционных импортеров российской пшеницы. Так, Турция за первую половину марта увеличила закупки в 2,3 раза, Египет — на 33%, Кения, Йемен, Пакистан, Саудовская Аравия, Алжир, Судан и Ливия тоже стали активными покупателями. «Эта тенденция говорит о том, что дальнейшие отгрузки будут на высоком уровне», — отмечала Тюрина. При этом Минсельхоз планировал рекомендовать компаниям приостановить поставки на экспорт пшеницы и подсолнечного масла на фоне низких цен на них на мировом рынке.



Аналитический центр «Русагротранса» накануне повысил прогноз экспорта пшеницы в марте с 4,6 млн т до 4,7 млн т с учетом стран ЕАЭС, пишет поле.pф со ссылкой на материалы компании. За девять месяцев сезона-2022/23 поставки могут составить 36,6 млн т — это на 3,7 млн т больше, чем за весь прошлый сельхозгод. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле упали до $272-273 за тонну FOB (-$12,5 к предыдущей неделе). Цены на российскую пшеницу с поставкой в новом сезоне снизились на $5 до $265 за тонну. Стоимость пшеницы 4-го класса в глубоководных портах за неделю уменьшилась на 250 руб. до 14 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде — на 50 руб. до 12,3-12,4 тыс. руб. за тонну без НДС. Внутренний рынок продолжил падать тем же темпом: цены EXW элеватор варьируются от 9,5 тыс. руб. т до 11,8 тыс. руб./т в зависимости от региона.



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