В феврале на экспорт отправлено 2,95 млн тонн пшеницы

Из-за логистических проблем и административных барьеров из России не могут вывезти около 10 млн тонн зерна С. Петров

Россия в феврале отправила на экспорт 2,95 млн т пшеницы, что на 24% больше, чем в феврале прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина, экспорт ячменя вырос на 7,5%, до 161 тыс. т, кукурузы — снизился на 1%, до 410 тыс. т. Общие отгрузки зерна увеличились на 19,5%, до 3,5 млн т. Всего с начала сезона (с 1 июля 2022 года) за рубеж отправлено 38,6 млн т зерновых, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. В том числе объем отгрузок пшеницы вплотную приблизился к 34 млн т, что на 17,6% больше, чем в 2021/22-м. Вывоз ячменя и кукурузы меньше на 8% и на 9,5% соответственно, уточнила Тюрина.



По данным РЗС, в феврале более чем в три раза выросли поставки пшеницы в Египет — почти до 800 тыс. т. Экспорт в Турцию снизился на 8,5%, до чуть более 400 тыс. т. «В феврале 2022-го не было вывоза в Пакистан, Бангладеш, Саудовскую Аравию. В феврале этого года в Пакистан отгружено почти 300 тыс. т, в Бангладеш — почти 200 тыс. т, в Саудовскую Аравию — 130 тыс. т, — рассказала Тюрина «Интерфаксу». — Растут отгрузки в ОАЭ, а также в африканские страны. В то же время в Иран пока экспорта нет».



Несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных портах, отгрузки пшеницы за последнюю неделю февраля на 1% превысили прошлогодний показатель и составили 550 тыс. т. Начал расти спрос на ячмень. Его отгрузки достигли показателя последней недели февраля прошлого года — 33 тыс. т, а до этого были ниже, подчеркнула Тюрина. В то же время экспорт кукурузы упал на 70%.



По мнению члена правления РЗС Петра Коротченко, из-за логистических проблем и административных барьеров из России в этом сезоне не смогут поставить на экспорт около 10 млн т зерна. «В текущем сельскохозяйственном сезоне наши экспортные возможности 65-68 млн т с сохранением остатков на уровне прошлого года (15 млн т). Но из-за ограничений, административных барьеров, квот и пошлин, а также из-за логистических проблем, которые никто не решает, будет продано 55-56 млн т. В первом полугодии 2023 годаРоссия потеряет $3-4 млрд, которые именно сейчас необходимы экономике», — цитирует Коротченко информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости».



Речь идет об экспортных пошлинах, которые будут увеличены с 1 марта 2023 года. Взносы в бюджет с вывоза пшеницы вырастут на 1,9% до 5,27 тыс. руб. с 5,17 тыс. руб. за тонну. Пошлина на ячмень повысится до 3,87 тыс. руб. с 3,72 тыс. руб./т, на кукурузу — до 2,26 тыс. руб. с 2,2 тыс. руб./т. Новые пошлины будут действовать по 8 марта включительно, сообщала ранее пресс-служба Минсельхоза.



Пока же, по словам Тюриной, цены на зерно повсеместно снижаются. Французская пшеница подешевела на 5,5%, до $307 за тонну, американская — на 6,3%, до $310/т. Стоимость российской пшеницы (FOB Новороссийск) опустилась на 3%, до $295 за тонну. Дисконт по отношению к французской составляет $12/т. А в понедельник, 27 февраля, стоимость пшеницы упала до минимального уровня за последние 17 месяцев, сообщал Bloomberg. При этом среди основных причин ряд СМИ отмечают большое предложение российской пшеницы, которое оказывает давление на цены, а также снизившиеся опасения касательно поставок в краткосрочной перспективе. Между тем, как отмечает Bloomberg, ожидается, что Россия экспортирует рекордный объем пшеницы во второй половине текущего сельскохозяйственного сезона.



Цены пшеницы у производителей, согласно данным РЗС, стабильны — на уровне 11,4 тыс. руб./т. «Но изменения валютного курса привели к тому, что в долларовом эквиваленте тонна пшеницы у производителя стоит всего $149. За неделю цена снизилась на 2,4%, с начала сезона — на 47%. В конце февраля прошлого года тонна пшеницы стоила $211. То есть такая ценовая динамика может негативно сказаться на рентабельности производства», — предупредила Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).



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