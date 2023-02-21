Аналитики «Русагротранса» снова понизили прогноз экспорта пшеницы в феврале

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% остаются на уровне $298 за тонну FOB Pixabay

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта российской пшеницы в феврале с 3,8 млн т до 3,55 млн т. За первые 16 дней месяца отгружено только 1,55 млн т. Об этом сообщает портал поле.рф со ссылкой на материалы центра. Причиной корректировки стало продолжающееся замедления отгрузок из-за неблагоприятных погодных условий в южных портах. Ранее аналитики уже уменьшали прогноз вывоза с 4 млн т до 3,8 млн т.



По данным аналитиков, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% остаются на уровне $298 за тонну FOB при предложении на $3-4 выше. Французская пшеница подешевела на $2 до $324 за тонну, американская — подорожала на $7 до $332 за тонну. В глубоководных портах цены на пшеницу с протеином 12,5%, несмотря на ослабление рубля, снизились до 14,8-14,9 тыс. руб. за тонну без НДС на фоне уменьшения активности закупок. На малой воде цены остаются на уровне 12,6-12,8 тыс. руб. за тонну.



На внутреннем рынке ситуация была относительно стабильной, говорится в материалах «Русагротранса». Так, цены на пшеницу 4-го класса EXW элеватор на Юге России составляли 12,4-13,1 тыс. руб. за тонну. Снижение составило 50 руб. В Центре цены составляли 10,2-10,8 тыс. руб. за тонну (минус 250 руб.), в Поволжье — 11-11,6 тыс. руб. за тонну. В целом же ликвидность рынка пшеницы с протеином 12,5% низкая, поскольку торгуется преимущественно зерно более низкого качества, отметили эксперты.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина рассказала «Интерфаксу», что за пять дней после введения квоты на экспорт зерна (с 15 по 20 февраля) наша страна снизила отгрузки пшеницы в годовом выражении на 7% до 412 тыс. т. По ее словам, в основном это связано с отсутствием экспорта в Иран. В то же время отгрузки по основным направления выросли. Так, в Египет было отправлено в 2,3 раза больше — 91,5 тыс. т, поставки в Турцию выросли на 48% до 80 тыс. т. Кроме того, в Судан отгрузки увеличились более чем в два раза, до 68,5 тыс. т. Продолжается экспорт в Пакистан и Алжир, куда в прошлом году в это время пшеница не отправлялась. В Пакистан отгружено 56 тыс. т, в Алжир — 28,5 тыс. т.



По словам Тюриной, ежедневные отгрузки зерна снизились до 95 тыс. т со 102 тыс. т год назад, в том числе пшеницы — с 88,5 тыс. т до 82,5 тыс. т, сообщает «Интерфакс». При этом основные потребители, такие как Египет, Турция, Судан, Пакистан, Алжир, увеличивают закупки, что говорит о стабильном спросе на российскую пшеницу на мировом рынке, отметила Тюрина.



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