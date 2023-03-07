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Минсельхоз: с начала сезона Россия экспортировала 40 млн тонн зерна

Во второй половине сельхозгода экспорт зерна может составить около 25 млн тонн

| Агроинвестор |

Этот сезон Россия, скорее всего, завершит с рекордными переходящими запасами зерна
Этот сезон Россия, скорее всего, завершит с рекордными переходящими запасами зерна

С начала сезона Россия экспортировала 40 млн т зерна, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на заседании итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана. «Мы понимаем, что несмотря на все санкции наш аграрий, наш крестьянин конкурентоспособен на мировом уровне <...>. Мы наверняка реализуем те остатки сельскохозяйственной продукции, которые получены в 2022 году, — сказал Некрасов (цитата по «Интерфаксу»). — Нашу продукцию ждут во многих уголках мира. Наша глобальная миссия сегодня — бороться с голодом, обеспечивать поставки продовольствия по всему миру и самое главное — иметь от этого стабильный, долговременный и устойчивый доход».

Ранее сообщалось, что, по оценке Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить до 60 млн т. С 15 февраля по 30 июня действует экспортная квота в размере 25,5 млн т. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что во второй половине сезона планируется экспортировать около 25-30 млн т зерна. Но переходящие остатки будут значительные — примерно 30 млн т, и это больше, чем среднегодовые показатели. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько считает, что, скорее всего, этот сезон Россия завершит с рекордными переходящими запасами зерна. Ранее оценивал их более чем в 17 млн т пшеницы при ее экспорте на уровне 44 млн т. Также, по мнению эксперта, квоту на экспорт вряд ли удастся выбрать полностью. «Второй месяц подряд нам не везет с погодой: в феврале экспорт был меньше, чем хотелось бы, и начало марта также осложняется тяжелыми погодными условиями на Черном море», — прокомментировал «» Рылько. По его мнению, мешать росту экспортных отгрузок на фоне всем известных действующих ограничений будет, во-первых, погода, во-вторых, снижение мировых цен. «До некоторой степени содействовать экспорту могло бы падение курса рубля, но мы пока не видим сильного снижения», — добавляет он.​

По данным аналитического центра «», на которые ссылается поле.рф, экспорт российской пшеницы в июле-феврале составил около 31,8 млн т, что на 5,8 млн т больше, чем год назад, однако на 2,5 млн т ниже, чем в сезоне-2020/21. Аналитики центра напоминают, что темпы экспорта начали превышать уровни предыдущих сезонов только в октябре 2022 года. В феврале 2023-го из-за штормов и осадков вывоз не превысил предыдущий рекорд 2020 года и составил всего около 3,25 млн т. Прогноз экспорта пшеницы по итогам сезона по-прежнему составляет рекордные 46 млн т (предыдущий максимум был зафиксирован в сезоне-2017/18 — 42 млн т).

Первое место среди импортеров российской пшеницы в этом сезоне занимает Турция, которая за июль-февраль ввезла 5,5 млн т против 4,9 млн т годом ранее. Вторую строчку по-прежнему занимает Египет, который импортировал 5,3 млн т против 3,8 млн т годом ранее. Третье место у Казахстана с объемом 2 млн т. На четвертом месте расположилась Саудовская Аравия, куда было отгружено 1,9 млн т (0,9 млн год назад) пшеницы, что позволило этому государству обойти Иран (1,8 млн т против 4,8 млн т годом ранее).

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