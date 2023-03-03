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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

В 2023 году экспорт муки из России может вырасти на 8,5%

В прошлом году за рубеж было отгружено почти 900 тысяч тонн муки

| Агроинвестор |

Мировой рынок муки в перспективе будет сокращаться
Мировой рынок муки в перспективе будет сокращаться

По итогам 2023 года экспорт муки из России может составить 950 тыс. т, что на 8,5% больше, чем в 2022-м. Такой прогноз озвучил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько на проходящей в Белокурихе (Алтайский край) Зимней зерновой конференции, пишет ТАСС. В конце февраля эксперт говорил, что поставки муки на внешние рынки в 2023 году могут составить 1,1 млн т. «Экспортная пошлина на пшеницу по отношению к муке делает некие чудеса. Тем покупателям, которые могут выбрать, стало гораздо интереснее покупать муку, чем нашу пшеницу. В результате в 2022 году 875 тыс. т ушло на экспорт — это радикальный рост», — приводит ТАСС слова Рылько.

В кулуарах конференции он пояснил агентству, что снижение прогноза связано с падением отгрузок. Кроме того, по словам эксперта, существенные изменения претерпел список стран-импортеров российской муки. Так, третьим крупнейшим покупателем стала Турция, хотя ранее турецкий бизнес не проявлял интереса к российской муке, а страна была и остается крупнейшим в мире экспортером муки. Также российские производители вышли на рынки Ирака и Афганистана, добавил гендиректор .

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «», что пошлина на экспорт зерна крайне негативно влияет на вывоз муки. «Если экспорт зерна будет так ограничиваться и дальше, а мировые цены пойдут вверх, что скорее всего произойдет, то экспорт муки может приостановиться. Главный фактор роста спроса на российскую муку — тот факт, что не было возможности в полном объеме экспортировать зерно», — считает он. По его словам, Россия может ежегодно вывозить дополнительно 5-7 млн т муки, но такое количество муки в мире не нужно. Максимальная потребность в муке в мире составляет до 15 млн т, сказал Гуревич. 

Он считает, что в дальнейшем мировой рынок муки будет только сокращаться, так как все страны, которые были крупнейшими импортерами этого продукта, начнут постепенно сокращать ввоз. Причина в том, что им выгоднее самим строить мельницы и производить муку, уверен президент союза. «Поэтому говорить о том, насколько вырастет экспорт муки в этом году, очень сложно. Предварительно можно сказать, что это будет около 1 млн т. Это очень маленькие объемы. Индустриальные мощности в России загружены максимум на 70%. Количество мельниц нужно сокращать», — уверен Гуревич. Он также отметил, что из всего объема экспорта большую часть муки — около 200 тыс. т. — покупает Грузия. Также ее приобретают страны Средней и Центральной Азии, в частности, Афганистан, Киргизия и Туркменистан. «Если в следующем году цены на зерно изменятся, Грузия прекратит закупать у нас муку и начнет производить ее самостоятельно», — считает Гуревич.

В январе подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» сообщал, что с 1 января по 25 декабря 2022 года (данные по ЕАЭС — за январь-октябрь) Россия экспортировала 881 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В стоимостном выражении поставки увеличились в 3,9 раза. Начиная с апреля 2022-го ежемесячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тыс. т, а в июне составили более 100 тыс. т. По данным центра, в прошлом году российская мука впервые была поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении — Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.

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