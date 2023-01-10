«Агроэкспорт»: поставки муки за рубеж выросли в 3,5 раза

Начиная с апреля, ежемесячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тысяч тонн flickr.com

С 1 января по 25 декабря 2022 года (данные по ЕАЭС — за январь-октябрь) Россия экспортировала 881 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, подсчитал подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». В стоимостном выражении поставки увеличились в 3,9 раза. Начиная с апреля 2022-го, ежемесячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тыс. т, а в июне составили более 100 тыс. т.



Крупнейшим покупателем российской муки в прошлом году стала Грузия, которая по состоянию на 25 декабря увеличила закупки в 4,7 раза до 202 тыс. т. Иран нарастил импорт в 12 раз до 158 тыс. т. В Афганистан было отправлено 131 тыс. т российской муки — в 4,9 раза больше, чем годом ранее. В топ-5 покупателей также вошла Турция, куда отгрузили 78 тыс. т муки, тогда как за весь 2021 год объем составлял менее 1 тыс. т. На пятом месте Туркменистан, увеличивший закупки в 4,5 раза до 43 тыс. т.



В прошлом году российская мука впервые была поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении — Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.



«Мы 10 лет не могли наладить экспорт своей муки, а в этом году поставки выросли чуть ли не в четыре раза — было 250 тыс. т, а к концу 2022 года достигли отметки в 1 млн т, — цитирует «Российская газета» главу Россельхознадзора Сергея Данкверта. — Подстегнули экспортные квоты и пошлины на зерно. Вывозить зерно в виде муки стало выгоднее».



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич ранее говорил «Агроинвестору», что потенциал экспорта у российских мукомолов огромен: можно вывозить по 2-3 млн т муки в год, зерна и промышленных мощностей для этого достаточно. Также отечественные мукомолы могли бы расширить географию экспорта. «Мы можем поставлять свой товар куда угодно, если будет хорошая проходная цена. Главная проблема — отсутствие господдержки экспорта муки, которая есть только на бумаге. Она даже не включена в госпрограмму развития сельского хозяйства», — сетовал Гуревич. Еще одна сложность — высокая стоимость логистики, так как территория нашей страны большая, затраты на перевозку муки достигают трети от ее стоимости при экспорте.



По оценке центра «Агроэкспорт», среди ключевых направлений дальнейшего расширения поставок российской пшеничной муки следует рассматривать страны ближнего зарубежья, где наблюдается устойчивый спрос на российскую продукцию, и Китай, по итогам 2022 года ставший шестым по объему закупок российской муки. Также перспективными направлениями аналитики центра считают рынки крупнейших Афганистана и Ирака, стран Азии (Гонконг, Таиланд, Малайзия), Персидского залива (ОАЭ), Африки (Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути).



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