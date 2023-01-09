«Русбренд» предупредила о риске дефицита зерновых хлопьев и мюсли

Ассоциация просит перенести сроки начала работы переработчиков во ФГИС «Зерно» Pixabay

Ассоциация «Русбренд» обратилась в Минсельхоз с просьбой перенести на сентябрь 2023 года требования по внесению сведений во ФГИС «Зерно» для переработчиков, пишут «Известия». По мнению авторов письма, работа с системой серьезно тормозит деятельность, что может сказаться на поставках продуктов переработки — например, весной частично могут исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы.



С помощью ФГИС «Зерно» Минсельхоз намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других зерновых и товаров из них. Министерство считает, что система позволит бороться с контрафактной продукцией. На первом этапе к ней подключили аграриев, которые выращивают зерно. Весной к системе подключат производителей хлопьев, мюсли и гранолы, а также другой готовой продукции на основе зерновых культур.



Как пишут «Известия», в письме ассоциации говорится, что уже на первом этапе внедрения ФГИС «Зерно» появились проблемы, которые разработчики пока не решили, утверждает бизнес. Например, речь идет о скорости оформления сопроводительных документов в системе. На этапе ее внедрения на регистрацию каждой партии уходило от четырех до шести часов. Сейчас на аналогичную операцию изготовителям нужно от 40 до 60 минут. При этом на этапе тестирования разработчики уверяли, что компаниям нужно будет всего 5-7 минут, чтобы зарегистрировать один документ. Еще одной проблемой является регулярное обновление системы, отмечает «Русбренд». В некоторых случаях это занимает от двух до шести часов. В течение этого времени компании не могут работать в системе, например регистрировать документы.



Однако Минсельхоз не рассматривает перенос намеченного срока подключения промышленников к системе. Вносить сведения о зерне производители готовой продукции должны будут с 1 марта 2023 года. Также Минсельхоз сообщил, что не видит рисков перебоев в поставках продукции. «ФГИС “Зерно” функционирует стабильно и позволяет проводить все необходимые операции», — подчеркивает министерство.



На данный момент ФГИС «Зерно» работает в штатном режиме и готова к масштабной эксплуатации, сказали «Агроинвестору» в «Центре Агроаналитики» - операторе системы. Там заверили, что «технические мощности системы беспрецедентны, но, если потребуется их нарастить, это обязательно будет сделано». При этом продолжается работа по совершенствованию ФГИС «Зерно», в том числе по предложениям пользователей. К примеру, улучшен интерфейс, который становится более удобным и понятным для участников рынка, расширен поиск по системе, появилась возможность выбора нескольких перевозчиков в одном товаросопроводительном документе (СДИЗ) и так далее.



В «Центре Агроаналитики» также отметили, что обновления системы обычно проводятся оперативно и в вечернее время, при этом, как правило, доступ в систему остается открытым для пользователей. «Сегодня участники зернового рынка активно включают работу с ФГИС “Зерно” в свои бизнес-процессы. Они формируют в системе партии зерна и оформляют СДИЗ на все операции с зерном — временные затраты на оформление этих документов зависят от бизнес-процесса, но технически такая операция занимает от 1 до 10 минут», — отметили в центре. Там также уверены, что алгоритм работы в системе довольно простой, поэтому у фермеров нет необходимости нанимать для этого специального сотрудника.



Система призвана сделать рынок зерна прозрачным, чтобы путь зерна можно было проследить «от поля до моря», напоминает «Центр Агроаналитики». С 1 марта 2023 года начнется обязательное предоставление в систему данных о продуктах переработки зерна. Таким образом, можно будет отследить и путь муки, крахмалов и других товаров от момента сбора зерна до продажи их конечному оптовому потребителю. Значительная часть участников рынка продуктов переработки зерна уже пробует работать с системой, их обучение началось заблаговременно, отмечает центр.



В «Центре Агроаналитики» считают, что рисков нарушения логистических цепочек и исчезновения продуктов с прилавков из-за использования системы не отмечается. Оператор ФГИС «Зерно» рекомендовал заранее начать готовиться к полноценной работе с системой с 1 марта 2023 года.



Аграрии относятся к ФГИС «Зерно» в основном негативно. Но у ряда компаний работа с системой вообще не вызывает сложностей. Так, гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец ранее говорил «Агроинвестору», что компании пришлось нанять высококвалифицированного специалиста, который полностью взял на себя работу с системой. Но зато теперь проблем с ней не возникает. Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказывал, что небольшие компании относятся к системе очень негативно, а крупные агрохолдинги просто смирились.



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