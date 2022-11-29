В этом году рынок хлебобулочных изделий может вырасти на 7,3%

С января по сентябрь цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки увеличились на 11% Pixabay

В 2022 году рынок хлебобулочных изделий в России может вырасти на 7,3% по сравнению с 2021-м, до 920 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона. По его оценке, к 2023 году объем рынка достигнет 980 млрд руб. За первое полугодие 2022-то рост составил 16,6%, отметил Кацнельсон, выступая на конференции «Хлебопекарное производство в России- 2022».



Говоря о ценовой динамике, он сообщил, что с января по сентябрь цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки выросли на 11%, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки — на 9,2%. Это ниже уровня инфляции в сентябре, сравнил он. Однако доля затрат производителей в розничной цене хлеба остается высокой и составляет 62%, на долю торговой наценки приходится 35%, добавил Кацнельсон.



Потребление хлебных продуктов в России сейчас составляет 114 кг на человека в год, это на 19 кг выше нормы. При этом превышение наблюдается в большинстве регионов. «Хлеб становится для некоторой части населения России едой. Не компонент к еде, традиционный консервативный компонент, а еда», — подчеркнул Кацнельсон.



По его мнению, дополнительным обременением для отрасли является ФГИС «Зерно», которая кроме зерна должна фиксировать и продукты его переработки, прежде всего муку. «Может, для крупного бизнеса это имеет смысл и не будет обременением, но для малого бизнеса это не годится», — сказал он, добавив, что гильдия будет добиваться, чтобы участие малого бизнеса в этой системе было добровольным.



По данным Росстата, производство хлеба в России составляет чуть более 6 млн т в год, напомнил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. Если разделить эту цифру на число отечественных потребителей, то получится меньше, чем норма потребления во времена блокадного Ленинграда, оценил он. «Структура потребления хлебобулочных изделий очень сильно изменилась. Люди меньше едят хлеб, но больше — макаронных изделий и кондитерских на мучной основе», — сказал Гуревич «Агроинвестору». Он отметил, что мукомольная отрасль России в целом не испытывает больших сложностей, за исключением того, что рентабельность там близка к нулю.



В июне Российский союз пекарей (РСП) обратился к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной с просьбой изменить правила субсидирования хлебопекарных предприятий. Программа субсидирования производства хлеба, утвержденная в конце марта, оторвана от реальности, поскольку отрасли необходима значительно большая помощь, отмечал союз. Авторы обращения считают, что субсидия в размере 2,5 руб. на 1 кг продукции не может снизить напряженность после введения западных санкций, которые привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и логистику.



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